À Bourges, la secrétaire d'État, Sarah El Haïry fait la promotion du SNU

Dans la salle, des élus, des militaires et la secrétaire d'Etat. Leur mission : donner envie à des jeunes de 15 à 17 ans de s'engager dans cette "formidable aventure". Le but de cette visite est avant tout de "faire connaitre davantage le SNU et de le généraliser, c'est ça la mission que m'a confié Emmanuel Macron" affirme Sarah El Haïry.

ⓘ Publicité

Ce passage à Bourges est l'occasion de mieux présenter les missions de ce service national universel, héritier indirect du service militaire. "Depuis 2019, 50 000 jeunes sont passés par le SNU. Aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes, gratuites partout et ce déplacement dans le cher, il est important car j'ai envie que les jeunes découvrent ce projet".

Des anciens participants du SNU sont venus témoigner. A l'image de Maxence, lycéen. "On a appris le sens même de l'engagement, par exemple à Emmaüs ou dans d'autres associations. ou même moi dans la gendarmerie". Autre témoignage, celui de Lélia. "Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Le SNU c'est beaucoup de challenge, beaucoup de dépassement de soi, mais beaucoup de rencontre aussi. C'est l'apprentissage du respect de soi, du respect des autres mais surtout du respect de son pays".

"C'est pas mon truc"

Certains adolescents ont été très intéressés par cette présentation, d'autres moins : "je m'en fous un peu" avoue par exemple une lycéenne. Un autre confesse que le présentation "était sympa, mais ça ne m'a pas donné envie de le faire. Ce n'est pas mon truc".

Sarah El Haïry et d'ex-volontaires du SNU face à une soixantaine de lycéennes et lycéens à Bourges © Radio France - Corentin Bemol

Un succès en demi-teinte donc ce matin là. Le SNU est d'ailleurs aussi plus largement critiqué pour son efficacité, son coût et surtout son coté très martial. Exemple en juillet dernier, à Strasbourg, des lycéens ont ainsi reçu une punition collective : des pompes et gainages à 5h du matin car deux jeunes filles se sont faufilées dans une chambre de garçons en pleine nuit. La secrétaire d'Etat à la jeunesse Sarah El Haïry veut donc rassurer "A chaque fois qu'il y a eu une exagération, des mesures ont été prises, et les mesures sont prises et elles continueront à être suivi au jour le jour".

Concernant le SNU obligatoire, souhait formulé par Emmanuel Macron en décembre dernier, la secrétaire d'Etat botte en touche. "Rien n'est encore décidé" assure t-elle.