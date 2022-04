A Breil-sur-Roya les idées des habitants au cœur des projets de reconstruction du village

"Consultation citoyenne sur les principes d'aménagements des berges à Breil-sur-Roya" c'est le nom du scrutin plébiscité par les breillois. Au delà des relogements prioritaires des centaines de familles ayant perdu leur maison dans la tempête Alex, le projet du maire Sébastien Olharan c'est la prise en compte de l'avis de ses administrés pour décider des futurs projets de sa ville.

Quels projets pour Breil?

Invité à s'exprimer en répondant à une dizaine de questions, les habitants ont donc décidés de la futur réalisation ou non d'une dizaine de projets de reconstruction sur les berges de la Roya. "il ne s'agit que de principes" prévient Sébastien Olharan. Une piscine en plein air recrée est ainsi préférée à la remise en état de la piscine couverte. Autre décision la transformation de l'actuel bâtiment de la piscine en nouvelle salle des fêtes. Les breillois ont également choisi très nettement de construire un grand parking couvert à proximité du village. Parfois les choix sont plus compliqués car il faut tenir compte de la nature et anticiper les crues à venir tout en respectant les règles d'aménagement... du reste tout parait plus facile quand quand on demande leurs avis aux administrés.

Mairie de Breil sur-Roya © Radio France - Alexandre Mottot

Sur les berges du cours d'eau, c'est une zone rouge, on ne peut donc pas construire de logements neufs, les citoyens préfèrent un parc aménagé avec une aire de jeu pour les enfants, plutôt que des places de stationnements en lieu et place des maisons démolies dans le secteur de l'Isola.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'objectif, c'est d'avoir l'opinion de la population pour aller dans le sens de ce que la population souhaite" Sébastien Olharan

La méthode de la municipalité

Avec pas loin de 54% de participation, la popularité de ce scrutin a de quoi faire pâlir les chiffres de votants de la présidentielle. Il faut dire que derrière leur maire, les breillois se sont massivement investis dans cette concertation citoyenne pour faire avancer des projets dans leur village. Des citoyens comme Fanny sont ravis, elle ne voulait pas d'une piscine couverte et la majorité du village lui donne raison. Marie Claude ne voulait pas "d'un chapiteau en dur pour les fêtes", elle préfère le retour des fêtes de village sur la place principale, "ça avait plus de gueule confesse-t-elle", et même si le vote lui a donné tort elle s'enthousiasme pour ce type de consultation très précieuse à ses yeux.

Consultation citoyenne sur les principes des grands projets de reconstruction de Breil-sur-Roya © Corbis - Alexandre Mottot

Construire selon la volonté des citoyens c'est la méthode de Sébastien Olharan le maire de Breil-sur-Roya. Cette démocratie directe et locale sera renouvelée à plusieurs étape de la construction des projets. Le maire Sébastien Olharan consulte régulièrement ses administrés, avec des ateliers et des consultation une fois par mois sur Facebook (comme nous tous les matins sur France Bleu Azur!!). Selon lui la reconstruction doit être permanente car elle n'est pas simplement matérielle, _"_cette démarche est aussi psychologique!".

Des consultations de ce type sont en cours pour la reconstruction à plus grande échelle des vallées sinistrées par la tempête Alex.