À Cannes, Les Républicains unis pour porter la candidature de Valérie Pécresse

La photo de famille, à l'issue d'un point presse à Cannes, a réuni de nombreux élus LR des Alpes-Maritimes. Les sénateurs Henri Leroy, Alexandra Borchio Fontimp, Dominique Estrosi-Sassone, le maire de Mandelieu-La Napoule Sébastien Leroy, celui de Cannes David Lisnard, entourant leur invité de ce vendredi : le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau, un des hommes-clés de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Une union "jamais vue" assure Bruno Retailleau, pour un objectif "d'assurer la victoire de Valérie Pécresse (...) je le dis, je l'affirme, elle seule est en mesure, au second tour, de battre Emmanuel Macron."

À peine une semaine après Eric Zemmour, qui a réuni 4.000 personnes à Cannes, Les Républicains ont choisi Le Cannet pour un meeting politique mené par Bruno Retailleau, dans une salle plus modeste, devant plus de 500 personnes. Le sénateur, chargé de préparer les grandes réformes du début du quinquennat si Valérie Pécresse est élue, a déroulé le programme et attaqué le bilan d'Emmanuel Macron. "Le Président de la République sera sans doute au second tour, il faut que les Français connaissent son vrai bilan, catastrophique dans le domaine de la migration, de la sécurité, de l'école, martèle le sénateur. Il faut absolument le battre."

Mais comment se détacher de la concurrence à droite, celle de Marine Le Pen, d'Eric Zemmour, même d'Emmanuel Macron ? "Si on soutient Valérie Pécresse, c'est parce qu'on sait qu'au-delà de ce qu'elle peut dire, elle a une capacité à réaliser. Elle l'a fait dans sa région, souligne le maire de Cannes David Lisnard. Sans tomber dans la démagogie, la petite phrase, qui sont des attrape-couillons électoraux, comment faire progresser sa candidature ? C'est l'enjeu. Il est difficile, je vous l'avoue (...) ça nécessite du temps, pour faire passer le message."

Le maire de Cannes a-t-il un rôle à jouer dans cette campagne ? Voire au-delà ? Oui, à en croire la réponse de Bruno Retailleau, pas avare de compliments envers David Lisnard. "Je pense qu'il aura un avenir national, dit-il. Il est un de nos meilleurs atouts pour les années à venir." Futur ministre, le maire de Cannes ? Il préfère temporiser. Et se concentrer sur la première étape : la victoire à l'élection présidentielle.