A Carquefou, les gilets jaunes pas convaincus par les annonces d'Emmanuel Macron

Ce lundi 10 décembre dans la nuit, ils étaient une dizaine de gilets jaunes réunis devant l'entrepôt de Système U à Carquefou au nord de Nantes. Ils filtraient les camions entrant et sortant, autour d'un feu de palettes pour se réchauffer. Mais à 20h, ils se sont tous réunis autour d'une enceinte et d'un téléphone portable, pour écouter le discours du président Emmanuel Macron.

Méfiants dès le départ, ils accueillent avec des pincettes les annonces. "On veut du concret, demande Thomas. Il parle de référendum, nous dit qu'il va se tourner vers les maires de chaque commune... Non. Qu'il fasse parler le peuple!"

La mesure qui a fait le plus parler, c'est celle de l'augmentation du SMIC. Plus cent euros sur le salaire des travailleurs.

"Et l'ISF alors?" demandent les gilets jaunes pas convaincus par son explication. "Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois". Il doit le remettre pour les manifestants. "Il y a d'autres choses à faire, relève Serge. Je pense qu'il y a quand même les handicapés qu'on a rien entendu sur eux. Aucune augmentation de leur allocation adulte handicapé (AAH)."

Alors les gilets jaunes réaffirment qu'ils resteront là. Et qu'ils reviendront manifester, samedi, pour la cinquième fois :_"le prochain acte va arriver aussi, il ne faut pas baisser les bras"_demande Thomas.

Je peux vous garantir qu'on sera encore là à Noël. On fera Noël avec notre dinde, notre foie gras et tout. Et on va s'éclater" - Serge