Sur le marché de Château-Gontier, les soutiens d'Emmanuel Macron draguent les électeurs de gauche

Il fait beau ce matin à Château-Gontier-sur-Mayenne, le marché est animé. Il y a beaucoup de monde dans le centre-ville. Aux deux entrées du marché, on retrouve plusieurs personnes, photo d'Emmanuel Macron en main. Ce sont des militants de la République en Marche qui viennent distribuer des tracts en faveur du président-candidat. Dans cette commune où l'on a voté à plus de 44 % pour l'actuel chef de l'État au premier tour de l'élection présidentielle, le démarchage n'est pas trop compliqué. Mais ceux que ces militants essayent de convaincre, ce sont les indécis et les électeurs de gauche.

Techniques de drague

Tracts à la main, Arnaud distribue le programme du président-candidat sans trop de difficultés : "Madame, bonjour! Voici le programme d'Emmanuel Macron pour approfondir le programme et voter en toute connaissance de cause." Mais parfois, ce militant de la République en Marche fait face à des réfractaires "Oh non, pas lui", lâche un monsieur, cadis à roulettes à la main. C'est justement les "Mélenchonistes", les électeurs de la France insoumise que Géraldine Bannier, députée MoDem de la Mayenne, essaient de convaincre. Et ce n'est pas toujours simple confie la députée pro-Macron : "Ils ne sont pas forcément d'accords avec tout ce qui a été fait, forcément, puisqu'ils n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Mais ce sont ces gens-là aussi qui vont faire l'élection du deuxième tour. Pour nous, c'est important d'aller chercher leur vote."

On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit éloigné de la gauche. Arnaud, militant la République en Marche

Arnaud doit donc aller à la rencontre des électeurs de gauche. Pour séduire, il défend le bilan de son poulain : "On peut constater, sur le bilan du quinquennat, qu'il y a quand même un gros programme qui est un programme social avec énormément de soutien et d'aide. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit éloigné de la gauche. On ne peut pas dire que c'est un président de gauche, mais on ne peut pas dire qu'il est éloigné de la gauche".

Dans cette commune, 10 % des habitants ont voté la France insoumise, autant de voix que veut conquérir la République en Marche.