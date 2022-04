A Châteauroux, les agents municipaux ont mis sous pli le matériel électoral

Dimanche 10 avril, les électeurs seront appelés aux urnes pour voter au premier tour de l'élection présidentielle. Avant cela, ils recevront tous une enveloppe contenant les professions de foi de tous les candidats, ainsi que les 12 bulletins. Ce week-end, une quarantaine d'employés de la Ville et de l'Agglomération de Châteauroux ont participé à cette mise sous pli.

30.000 enveloppes en un week-end

La musique résonne dans le hall de Touvent, et donne le rythme aux 42 employés répartis sur six grandes tables. Debout, ils s'affairent à remplir les enveloppes pré-adressées avec une profession de foi et un bulletin pour chaque candidat. Chaque équipe est bien rôdée. "On met 9 minutes et 40 secondes pour remplir un carton d'une quarantaine d'enveloppes" explique Sandrine avec le sourire. C'est la troisième fois qu'elle s'est portée volontaire pour participer à la mise sous pli. Pour le côté financier, car ils sont rémunérés, mais aussi "parce que ça permet de voir ses collègues dans un autre cadre, et d'autres qu'on ne croise pas souvent". Deux autres employés sont chargés d'alimenter les tables en documents.

De 8h30 à 18h30 samedi, et jusqu'à presque midi et demi dimanche, ils ont rempli les près de 30.000 enveloppes destinées aux électeurs de Châteauroux.

Dans chaque enveloppe, une profession et un bulletin de chacun des douze candidats. © Radio France - Marie Dorcet

Un contrôle par la préfecture

Souvent, ce sont les préfectures qui se chargent de la mise sous pli. Mais la Ville a décidé de proposer à ses employés volontaires "pour avoir un complément de revenu, mais aussi parce que l'ambiance est sympathique" explique Florence Petipez, adjointe déléguée aux élections. Mais l'élue prévient "c'est très physique, et intensif, ils ont souvent mal au dos, aux bras, aux poignets à la fin du week-end."

Cette mise sous pli a demandé beaucoup d'organisation en amont : recevoir les propagandes des candidats en différents colis, tout recompter, et répartir le travail. Patrick Dupont, responsable de l'accueil informatif , travaille dessus depuis plusieurs semaines. "Ce lundi, les services de contrôle de la préfecture viendront vérifier que tout est en ordre, en prélevant une enveloppe dans chaque carton et compter les documents". Puis les courriers seront pris en charge par La Poste et distribués en début de semaine à tous les électeurs.

Pour le second tour, les employés volontaires procèderont à la mise sous pli le mercredi 20 avril.