A Châtellerault, David Simon (LREM) présente sa liste et son programme pour les municipales

Cadre chez Auchan, David Simon est un ancien socialiste passé à la république en marche en avril 2016. Natif de Montmorillon, il a présenté ce dimanche une liste ouverte qu'il estime de rassemblement. Avec en son sein des personnes venant de différents horizons et majoritairement non encartés.

Châtellerault, France

C'est devant plus d'une centaine de personnes rassemblés à l'Angelarde à Châtellerault que David Simon a dévoilé dimanche son programme et une grande partie de ses colistiers en tête desquels se trouve Véronique Lecordier. Une liste ouverte sur la société civile avec une majorité de candidats non encartés. A côté d'eux figurent des personnes qui ont été élus sous d'autres étiquettes. D'où l'absence du logo LREM sur la propagande électorale.

Cœur de ville et sécurité parmi les priorités du candidat

"Notre seul parti, c'est Châtellerault", développe David Simon. "Avec des personnes qui ont envie de s'investir pour la ville et qui n'ont pas une posture politique". Les priorités, il en a cinq : développer l'attractivité du cœur de ville et cela comprend le centre ville mais aussi Châteauneuf et le quartier des trois pigeons. David Simon veut aussi faire de Châtellerault un territoire d’innovation en terme d'urgence climatique, un territoire créateur d'emploi pour tous, qui écoute ses jeunes et prend soin de ses ainés. Enfin la sécurité comme 5è priorité avec d'avantage de policiers municipaux, de caméras et la création d'une police montée.

Un maire à plein temps

Plus de 100 personnes se sont retrouvés à l'Angelarde pour écouter le candidat maire de Châtellerault © Radio France - Baudouin Calenge

Devant ses soutiens, David Simon s'est enfin engagé à être un maire à plein temps. "Si je suis élu, je démissionnerai de mon poste de cadre chez Auchan", promet-il et exigeant avec ses futurs adjoints à qui il demandera de se mettre à temps partiel pour mieux se consacrer à leur mandat. David Simon entend déposer sa liste de 39 noms vendredi prochain.

6 autres listes sont en lice à Châtellerault : François Méry conduit une liste PS, Verts et Génération S. Jean Pierre Abelin, soutenu par le centre et LR, est candidat pour un troisième mandat. Marion Latus porte les couleurs du Rassemblement National, Didier Simonet défend une liste divers gauche et Patrice Villeret pour Lutte Ouvrière.