Élections départementales en Isère : à cinq mois du scrutin, la gauche à la recherche de l'union

La gauche n'a jamais digéré sa défaite de 2015. Alors qu'elle était majoritaire en voix, ses divisions l'avaient éliminée dès le premier tour dans 11 des 29 cantons isérois. En fin de semaine dernière, le Parti Communiste en Isère a lancé un appel à l'union. Le Parti Socialiste lui a répondu samedi. Quant à Europe-Ecologie-Les-Verts, ses instances départementales avaient pris position en ce sens en septembre.

Le reportage de Gérard Fourgeaud Copier

Alors... est-ce-que le meilleur allié de la droite, c'est la gauche ? Plus précisément les divisions de la gauche ? Elle en a fait la démonstration en 2015. Les candidats de gauche avaient recueilli 166.000 voix, cette année-là contre 116.000 voix à la droite et au centre, selon le décompte du conseiller départemental socialiste, Erwan Binet. Sauf que cette avance s'était répartie sur une multitude de candidats, avec des cantons emblématiques comme Pont-de-Claix, Saint-Laurent-du-Pont ou Roussillon.

Six ans après la gauche voudrait reprendre les commandes du département qu'elle avait perdu en 2015, après quatorze ans de règne des socialistes André Vallini puis Alain Cottalorda. La droite avait perdu le département de l'Isère en 2001.

Ce passage de six ans dans l'opposition aura, semble-t-il, rapproché les anciens frères ennemis. Tous les conseillers sortants à l'image de Benjamin Trocmé, conseiller départemental et animateur d'EELV en Isère, se fondent sur le travail en commun fait dans l'opposition. Véronique Vermorel présidente du groupe Rassemblement Citoyen Ecologiste,dit la même chose en son nom personnel.

La bataille pour la présidence de la Métropole, en juillet dernier, laissera des rancoeurs au printemps prochain.

Écologistes et communistes ont passé un accord officieux, au moment de l'élection à la métropole, pour ne pas présenter de candidats les uns contre les autres aux élections cantonales. Reste à savoir si un tel accord pourrait s'appliquer à tous les conseillers départementaux sortants de gauche. Sauf que la bataille pour la présidence de la métropole, en juillet va laisser des traces à gauche. La volonté d'union est générale... en théorie ! En pratique, la force montante en Isère n'est plus le PS mais EELV qui voudra avoir plus d'élus au conseil départemental. Et puis le passé de certains "mammouths socialistes", comme dit un militant écologiste, sera examiné de prêts par la gauche radicale. Lesquels estiment que les sociaux démocrates ne seraient pas de gauche.

à lire aussi Elections au département : Jean-Pierre Barbier sort du peloton