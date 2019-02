A Ciron, une trentaine de personnes réunies pour un débat citoyen

Ciron, France

Le Grand débat national voulu par Emmanuel Macron a débuté le 15 janvier dernier. Dans ce cadre, un débat citoyen était organisé ce samedi soir dans la petite commune de Ciron, au sud-ouest de Châteauroux.

Cette réunion se déroulait à la salle polyvalente. Presque la moitié des sièges étaient vides puisqu'il y avait une trentaine de personnes. La commune compte plus de 500 habitants. Pendant plusieurs heures, les 4 thèmes du Grand débat ont été abordés : pouvoir d'achat et fiscalité, démocratie et citoyenneté, réforme de l'Etat et transition écologique.

Des propositions variées

Et les participants ont proposé des mesures assez variées : revenir aux petites régions, baisser les salaires des députés, baisser les allocations chômage, taxer davantage les produits de luxe.... le sujet de l'augmentation du SMIC a aussi été mis sur la table.

Mais ce n'est pas une bonne idée pour Françoise, conseillère municipale à Ciron : "Il y a des entreprises derrières, et certaines n'ont pas le potentiel pour augmenter le SMIC à 2 000 euros.", assure-t-elle. Pour Françoise, ce débat n'est pas très constructif : "On est concentré sur des sujets qui n'intéressent pas les Français actuellement."

Augmenter le SMIC, augmenter les taxes sur les produits de luxes, baisser les salaires des députés : voici quelques propositions évoquées ce samedi. © Radio France - Victorien Willaume

Pour améliorer les choses, Nathalie, une habitante de Ciron, a une idée : il faudrait que chaque participant soit informé en détails, avant de venir, des sujets qui vont être abordés : "Les gens n'ont pas assez de recul pour discuter. Par exemple on parlait du conseil général, moi je n'ai aucun chiffre à donner.", estime-t-elle.

Christian est autre participant, il a eu plusieurs occasions de s'exprimer pendant ce débat, et pour lui, venir ici a un sens : "Il fallait le faire et ceux qui pensent que ça ne rapporte rien sont à côté de la plaque. Chacun apporte ses idées, qu'elles soient des gilets jaunes, des écologistes, ou même des stylos rouges....", explique-t-il.

Une synthèse du débat va bientôt être affichée dans la mairie de Ciron. On pourra aussi la lire sur le site granddebat.fr.