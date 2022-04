À Cléden-Cap-Sizun, l'agenda de la salle communale retarde l'installation du bureau de vote

La commune de Cléden-Cap-Sizun a eu un peu de retard à l'allumage dans l'installation de son bureau de vote pour la présidentielle 2022. Dans ce village de 940 habitants, il a été mis en place à trois jours, du premier tour, ce dimanche. "C'est clairement inhabituel", reconnaît la maire Nadine Kersaudy. "Normalement, on le fait bien avant. En début de semaine, c'est le dernier carat !", remarque l'élue qui officie ici depuis 1995. En cause : le planning de la salle communale a été bouleversé par le Covid-19 et ses aléas. Elle détaille : "Des vœux ou des goûters prévus à Noël ont été décalés et reportés à ce moment-là. C'est aussi la période des assemblées générales des associations qui vont s'échelonner."

Trois isoloirs sont installés, dont un pour les personnes à mobilité réduite. © Radio France - Yvan Plantey

Avec ses 38 années de service pour sa commune, Jean-Yves a la force de l'habitude. Il décharge machinalement le matériel de la fourgonnette : "C'est tout simple : on a trois isoloirs, des tables, des rideaux." À côté de lui, la maire supervise et donne même un coup de main. "Comme ça c'est plus vite fait !", lâche Nadine Kersaudy.

En une heure, l'affaire est réglée et c'est une bonne chose car l'équipe municipale devra s'y atteler à nouveau entre les deux tours : "Le conseil communautaire est prévu jeudi. On sera dans l'obligation de retirer l'ensemble du matériel pour les remettre dans la foulée, sourit la maire. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, n'est-ce pas ?" Le dernier inconvénient de dernière minute est un rituel bien ancré et concerne les urnes et bulletins. Pour éviter de se faire voler, elle les garde dans un endroit sûr et les emmène le matin du scrutin.