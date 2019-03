A Colmar Miss Liberty porte le gilet jaune

Colmar, France

En Alsace, un peu plus de 500 gilets jaunes ont déambulé samedi après-midi dans le centre de Colmar, après avoir habillé la statue de la Liberté d'un gilet jaune à sa taille. La manifestation s'est déroulée en musique et dans une ambiance bon enfant. C'était un rassemblement régional, qui comptait des Belfortains, des Vosgiens et des Lorrains. Aucun incident particulier n'a été signalé. Les revendications ne différaient pas des samedis précédents, elles tournaient autour de la dénonciation des élites et hausse du pouvoir d'achat.

La manifestation s'est déroulée dans le calme © Radio France - Corinne Fugler

La mobilisation marque le pas

A Strasbourg, l'acte XVI des gilets jaunes a réuni une centaine de manifestants au départ de la place de l'Etoile, en début d'après-midi, après la traditionnelle assemblée générale du samedi matin place de la République.

A chacun sa tenue jaune © Radio France - Corinne Fugler

Selon le ministère de l'Intérieur, pour cet acte XVI de la mobilisation, près de 40.000 manifestants ont défilé ce samedi 2 mars dans toute la France avec un gilet jaune sur les épaules, dont 4.000 personnes à Paris. Ils étaient officiellement 46 000 manifestants, dont 4.000 à Paris, à la même heure la semaine dernière.

Tenue branchée pour Miss Liberty à Colmar © Radio France - Corinne Fugler

Pour rappel, le créateur de la statue de la Liberté, à New York, Auguste Bartholdi, est né à Colmar en 1834. Une réplique de la statue américaine est érigée à l'entrée de la ville alsacienne.