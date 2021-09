A Courtenay, les électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour choisir un nouveau maire

En juillet dernier, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation des élections municipales de mars 2020 à Courtenay et l'inéligibilité pour un an du maire, Philippe Follet. Les 3.000 électeurs doivent donc retourner aux urnes ce dimanche et pour ce 1er tour, ils ont le choix entre 4 listes.

De mémoire de Curtiniens ( les habitants de Courtenay), on n'a jamais connu une telle agitation politique à Courtenay, commune de 3.700 habitants, à l'est de Montargis. Pour tout comprendre, il faut remonter à mars 2020 : un nouveau maire, l'UDI Philippe Follet, est élu au 1er tour des élections municipales. Mais, il l'emporte sur le fil avec 50.39% des voix. Très vite, ses opposants parlent d'irrégularités pendant le scrutin, de pressions sur des électeurs. Ils déposent plusieurs recours devant la justice.

Philippe Follet rattrapé par une affaire de fausse attestation

Mais, ce qui va peser lourd dans le dossier, ce sont les révélations de Dominique Brédeville, colistier de Philippe Follet, qui a démissionné quelques jours après l'élection. Il explique que Philippe Follet lui a fourni une fausse attestation d'hébergement pour pouvoir se présenter à Courtenay. Une affaire sur fonds de tractations autour d'un futur pôle de santé à Courtenay.

A deux reprises, la justice décide d'annuler les élections de mars 2020

Pour la justice, "la sincérité du scrutin à Courtenay a été altérée". En septembre 2020, le Tribunal administratif d'Orléans prononce l'annulation des élections municipales à Courtenay et une peine d'un an d'inéligibilité pour le maire, Philippe Follet. Mais, ce dernier fait appel et reste aux commandes de la ville. Finalement, en juillet dernier, le Conseil d'Etat a confirmé la décision de première instance. Philippe Follet n'est donc plus maire et il ne peut pas se représenter.

Voilà qui explique pourquoi les électeurs doivent retourner aux urnes ce dimanche. Ils ont le choix entre 4 listes dont 2 listes menées par des anciennes adjointes de Philippe Follet, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue ce dimanche, un 2ème tour sera organisé le 3 octobre. En mars 2020, il y avait eu 52% d'abstention au 1er tour des municipales à Courtenay.