A Crest, le maire Hervé Mariton brigue un 5e mandat

J-3 avant le premier tour des municipales.

A Crest, ville d'environ 8.700 habitants dans la vallée de la Drôme, le maire Les Républicains Hervé Mariton brigue un 5e mandat avec sa liste Parce que nous aimons Crest. Il y a 6 ans, il avait été élu dès le premier tour, avec 57% des voix. Et il ne compte pas s'arrêter là.

Déjà 25 ans au pouvoir

25 ans de "règne", ça pourrait user, mais Hervé Mariton dit repartir "par passion pour Crest" et évoque des innovations. ''C'est ce que nous avons fait ces dernières années, avec un budget participatif, c'est la navette autonome qui va être expérimentée dans les jours qui viennent, ce sont aussi de nouvelles idées comme la création d'un parking relais à Saint-Ferreol ou la végétalisation de la toiture de la médiathèque".

Le maire sortant de Crest, Hervé Mariton, devant sa permanence de campagne. © Radio France - Florence Gotschaux

Deux listes espèrent faire barrage au maire sortant. A commencer par Réinventons Crest, menée par le binôme Samuel Arnaud et Hélène Bertau, tous les deux élus dans l'opposition municipale à Crest depuis deux mandats. Ils basent leur campagne sur leur bilan. "On a défendu des propositions dans le dernier mandat, on a d'ailleurs fait avancer certains dossiers et on veut que ces propositions continuent".

Samuel Arnaud et Hélène Bertau, binôme tête de liste de Réinventons Crest. © Radio France - Florence Gotschaux

La liste veut aussi une gestion de la ville moins... "dirigiste". "_On veut que le conseil municipal soit un lieu de débat_, de discussion, de persuasion et pas seulement une chambre d'enregistrement... un lieu où l'on vote en fonction de son appartenance à un groupe ou à un autre", explique Samuel Arnaud.

Une gestion de la ville "moins concentrée, plus partagée"

Plus de démocratie participative, c'est aussi une des priorités de la liste citoyenne Ensemble pour Crest, menée par le duo René-Pierre Halter et Dominique Marcon. "_Nous avons pour ambition d'associer l'ensemble de la population aux différents projets_, en mettant en place le "50 50" par exemple : chacun pourra apporter ses projets à la municipalité et nous nous engageons à travailler pour les réaliser ensemble", explique René-Pierre Halter, qui précise qu'ils ne demanderont pas l'avis de tout le monde, sur tout, tout le temps.

La liste Ensemble pour Crest est menée par le binôme René-Pierre Halter et Dominique Marcon. © Radio France - Florence Gotschaux

Plus de concertation avec les citoyens... mais pour quels projets?

Si Réinventons Crest est élue, "nous mènerons immédiatement tous les chantiers de bon sens qui n'ont pas été menés ces 25 dernières années", annonce Hélène Bertau. "L'éradication du plomb dans l'eau, tout ce qui concerne le réseau d'eaux pluviales, la mise en oeuvre d'un grand plan pour les trottoirs, car c'est quand même la base ! Mais aussi un chantier sur l'éclairage public et un grand plan de lutte contre l'insalubrité dans le centre-ville" précise la candidate.

Ensemble pour Crest veut mettre en place une transition écologique, démocratique... et sociale, pour aider les foyers les plus défavorisés, notamment. "On va mettre en place un quotient familial dans les cantines, qui n'existe pas pour l'instant. On veut réduire la précarité énergétique des plus modestes en les aidant à accéder aux aides à la rénovation énergétique des bâtiments et on va récupérer la gestion de l'eau en régie municipale pour permettre de réduire la facture d'eau pour les ménages les plus en difficulté", précise Dominique Marcon.

Trois listes s'affrontent à Crest pour ces municipales 2020. © Radio France - Florence Gotschaux

La transition écologique et le développement durable figurent aussi dans le programme du maire sortant. "Cette stratégie de développement durable, nous voulons la poursuivre, l'amplifier, avec des mesures concrètes, mais non contraignantes. Faire en sorte que chacun fasse un pas pour la préservation de la planète, de nos ressources, pour l'amélioration de la qualité de vie de chacun", assure Hervé Mariton.

Un ou deux tours?

Au-delà des différents thèmes, l'enjeu dans cette campagne 2020 c'est le nombre de tours. Hervé Mariton a l'habitude maintenant, d'être élu dès le premier tour de scrutin. Les deux autres listes espèrent bien que les électeurs les qualifieront pour le 22 mars. Après avoir mis en avant leurs particularités au premier tour, elles envisagent déjà de s'unir pour empêcher le maire sortant d'entamer un cinquième mandat.