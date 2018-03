Deux ans, jour pour jour, avant les élections municipales, on s’affaire en coulisse à Nancy avec l’inconnue d’une candidature macroniste. Et les observateurs n’excluent pas la surprise que pourrait susciter une candidature Les Républicains. Mais officiellement, il est bien trop tôt pour se dévoiler.

Nancy, France

Le maire de Nancy, Laurent Hénart (Parti radical) et le président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein (Parti socialiste) esquissent un large sourire quand on évoque l’échéance municipale. A deux ans du premier tour, le maire de Nancy et son challenger sont tous les deux «aux affaires». En coulisse, pourtant, on se prépare déjà ; aucune réunion formelle mais déjà des discussions pour envisager les noms des 55 colistiers.

L'étiquette LREM

Du côté des étiquettes politiques, La République en marche (LREM), devrait faire son apparition. Les observateurs attentifs de la vie politique nancéiennes estiment que Laurent Hénart pourrait se montrer macron-compatible avec un rassemblement dès le premier tour, c’est l’analyse de Etienne Criqui, de l’Université de Lorraine.

Quelle stratégie pour LREM à Nancy, l'analyse de Etienne Criqui, politologue. Copier

Et pour Etienne Criqui, «Si Laurent Hénart part avec le soutien de la République en Marche, on voit bien, au plan national, le parti dirigé par Laurent Wauquiez estimer qu’il faut constituer une liste. Mais après, il faut trouver des hommes et des femmes capables de porter l’étiquette et d’avoir envie de défendre une liste alternative opposée à Laurent Hénart».

L'incertitude FN

Sur le terrain, si on s’affèree déjà à gauche, en revanche, ce n’est pas d’actualité à l’extrême droite, le Front National était dans son congrès avoue la responsable du parti en Meurthe-et-Moselle. Un Front National qui avait eu des difficultés à trouver 55 noms il y a quatre ans ; et s’il n’y pas de liste FN en 2020, cela pourrait inciter Les Républicains à vouloir afficher un candidat. Pour l’heure, Valérie Debord, chef de file Les Républicains à la mairie de Nancy, parle d’une alliance avec Laurent Hénart avec qui elle travaille «en parfaite confiance» sur les principaux sujets, notamment sur la «sécurité».

La succession d'André Rossinot

Mais la succession d’André Rossinot, 78 ans, qui préside la Métropole du Grand Nancy pourrait susciter des ambitions de dernières minutes. Les dernières législatives à Nancy ont montré que les ambitions étaient bien là. Mais pour l’heure, il est bien trop tôt pour prédire le nombre de listes à Nancy, dans un paysage politique local et national encore un très flou et - les politiques le confient tous en coulisse - il faudra encore attendre de nombreux mois avant de se dévoiler.