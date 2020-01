A Dijon, François Rebsamen formule des vœux de rassemblement

Devant près de 3000 personnes, François Rebsamen a formulé des vœux de rassemblements pour 2020. Rassemblement des habitants pour mieux vivre ensemble et rassemblement de la population pour inventer une ville durable et dynamique.

Dijon, France

En présence du préfet de Région, de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté ou encore du procureur de la République de Dijon, pendant quarante cinq minutes, François Rebsamen, le maire de Dijon et président de la métropole dijonnaise a adressé ses vœux pour 2020, année à élection municipale.

Dans la salle du Zénith, un murmure : et si c'était les derniers vœux de François Rebsamen en tant que maire de Dijon ? France Bleu Bourgogne lui a posé la question : "Je ne l'espère pas," a simplement déclaré le maire sortant, tout en ajoutant, "que l'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve".

Dijon, une métropole où il fait bon vivre - François Rebsamen

En préambule à ses vœux, François Rebsamen a dressé le bilan de l'année 2019: "on a mené des projets comme On-Dijon, la réouverture du Musée des Beaux-Arts, l'inauguration de la piscine du Carrousel rénovée ou encore l'ouverture de l'école d'ingénieur _ESEO_," s'est félicité celui qui dirige la ville depuis 2001.*Et de citer un hebdomadaire nationale qui affirme que Dijon est la quatrième métropole de France pour sa qualité de vie.

Environ 3000 personnes ont assisté aux vœux de François Rebsamen © Radio France - Stéphane Parry

Faire de Dijon, une ville plus douce à vivre en terme écologique - François Rebsamen

Parmi les objectifs que le maire sortant s'est fixé, il y a celui de faire de de Dijon une ville plus douce à vivre en terme écologique pour lutter contre le réchauffement de la planète tout en garantissant un dynamisme économique : "1/3 des habitants vivent dans une métropole. C'est aussi dans les villes que l'on trouve les personnes les plus pauvres. Il faut donc lutter contre les _inégalités sociales et fiscales_," martèle le maire dont le souhait le plus cher est "celui de faire de Dijon une ville laïque mais respectueuse des religions".

François Rebsamen entouré des conseillers municipaux et métropolitains de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Quand à savoir si François Rebsamen sera à nouveau candidat au poste de maire de Dijon, l'ancien ministre devrait l'annoncer avant la fin du mois de janvier.

*En 2014, François Rebsamen alors nommé ministre du travail sous le gouvernement de Manuel Valls laisse la place de maire à Alain Millot. Il redevient maire en 2015 après le décès d'Alain Millot.