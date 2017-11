À Dijon, les citoyens ont la parole

La ville de Dijon entame ce mercredi 29 novembre une série de quatre réunions de quartier en présence du maire François Rebsamen et d'une partie de son équipe municipale. Ce sont les habitants du centre ville et du quartier Montchapet qui ouvraient le bal au Parvis Saint Jean.

Si vous n'allez pas à la mairie, à Dijon, c'est elle qui vient à vous. La municipalité reconduit ses réunions de quartiers auxquelles tous les habitants peuvent participer. Au total, il y en a quatre programmées d'ici le 14 décembre. Les discussions portent à la fois sur le budget de la ville et ses projets pour 2018.

Le calendrier des réunions publiques dans les quartiers de Dijon. - Ville de Dijon

Cet exercice de démocratie participative, le maire, François Rebsamen y participe avec une partie de son équipe avec une nouveauté cette année précise le premier magistrat dijonnais. "J'invente ou je crée une nouvelle forme de réunions car elles sont pré-budgétaires. D'habitude, je conviais les dijonnais à me rencontrer pour débattre du budget de la ville, et là, je les invite à me rencontrer pour parler du projet de budget. Donc leurs avis, leurs remarques, leurs propositions ou critiques m'intéressent puisque le budget n'est pas arrêté. Je leur dit comment je vois les orientations et je verrai au bout de ces réunions quelle est la volonté des habitants sur la fiscalité, les projets, ceux qu'ils préfèrent ou ceux dont ils ne veulent pas, c'est vraiment la démocratie participative telle qu'on essaie de la mettre en place depuis 2001."

L'affiche des réunions dans les quartiers à Dijon - Ville de Dijon

Une consultation des habitants qui marche plutôt bien puisque pour cette première réunion, pas moins de 150 questions ont été posées au maire via le site internet de la ville. Et elles sont très variées puisque ca va de la propreté des rues jusqu'à la fiscalité.

Quelle différence avec les commissions de quartiers ?

Les commissions de quartiers, qui se tiennent aussi en ce moment mais aussi tout au long de l'année à Dijon, se déroulent "sous l'autorité" de Nathalie Koenders, la première adjointe ont pour but de gérer un budget alloué aux quartiers d'environ 50 000 euros. Chaque commission de quartier décide comment utiliser cette somme. Elles n'ont donc pas du tout le même but que cette consultation annuelle organisée par le maire.

Un clip pour promouvoir les réunions publiques