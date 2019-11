A Dijon, les écologistes veulent végétaliser le centre-ville

Développer massivement la nature en ville et se déplacer en toute sécurité à vélo et à pied à Dijon, ce sont les objectifs majeurs de la liste "Pour Dijon, écologie et solidarités". Ce lundi, la tête de liste, Stéphanie Modde a lancé la campagne des municipales de 2020.

Dijon, France

Aux côtés de Fabien Robert (Alliance Ecologie Indépendante), Edwige Bazerole, coordinatrice des Marches pour le climat et Karine Savina de Génération Ecologie, Stéphanie Modde, tête de liste des écologistes dijonnais aux élections municipales de 2020 a présenté à la maison de l'écologie et des solidarités ses orientations pour Dijon : "on part à la reconquête végétale de Dijon. Sur les rues de l'hyper-centre, on peut envisager une végétalisation verticale. On peu décaisser sur une petite partie de trottoir entre l'habitat ou le magasin. Sur cette petite partie, on peut envisager de mettre des choses qui grimpent, du lierre, de la glycine ou encore du _chèvrefeuille_, en plus ça sent bon", déclare Stéphanie Modde.

Les adhérents de la liste "Des écologistes dijonnais" © Radio France - Stéphane Parry

Un plan vélo pour Dijon

En plus de développer la nature en ville, et réduire les îlots de chaleur, les écologistes veulent un plan vélo pour se déplacer en toute sécurité sur l'agglomération dijonnaise. "on peut envisager de créer des autoroutes à vélo du nord au sud et d'est en ouest," affirme Edwige Bazerole. "Quand vous allez dans les pays du Nord, les pistes cyclables sont d'une couleur différente, ce qui permet de prioriser la place du piéton, la place de la voiture et celle du vélo. Sur les _carrefours dangereux_, on pourrait aménager des feux tricolores qui permettent aux cyclistes de passer en toute sécurité, un peu comme le tramway."

Les écologistes veulent enfin pérenniser les huit hectares des terres maraîchères destinés à la phase 2 de l'opération "Écoquartier des maraîchers" pour préserver les terres agricoles autour de Dijon et développer l'agriculture paysanne locale.