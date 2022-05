A Dijon, les militants socialistes accusent la direction du parti de renier son histoire

Les négociations reprennent ce lundi entre la direction du Parti socialiste et la France Insoumise en vue d'un accord pour les législatives. Une perspective inadmissible sans consulter la base des militants en Côte-d'Or et partout en France, rappelle Antoine Hoarau, élu et secrétaire du PS à Dijon.

France Bleu Bourgogne : On vous avait reçu ici même, juste avant le premier tour de la présidentielle, avant la lourde défaite d'Anne Hidalgo. Quel est l'état d'esprit des militants socialistes aujourd'hui à Dijon, en Côte d'Or ?

Antoine Hoarau : On a un grand sens des responsabilités et donc on recherche évidemment le rassemblement de la gauche, mais pas à n'importe quelles conditions. On ne se trompe pas d'adversaire, évidemment, nous n'avons pas d'adversaire à gauche. Nos adversaires, c'est la droite et l'extrême droite. Mais dans ces élections législatives qui arrivent, la problématique du rassemblement de la gauche ne doit pas se faire à n'importe quel prix et doit se faire sur la base de convictions que nous portons aujourd'hui.

Que vous disent les militants ici, sont-ils favorables à un accord avec la France insoumise ?

Ils disent "pourquoi pas" un accord avec la France insoumise, pas à n'importe quelles conditions, notamment sur des conditions programmatiques. Aujourd'hui, voir la France insoumise qui défend la désobéissance européenne, voir la France insoumise, qui ne défend pas ou ne défend plus l'universalisme républicain ou la démocratie, ou avec des dérives en tout cas qui sont hors du champ démocratique. Ce sont des points de divergence profondes, et la direction du parti est en train de franchir la ligne rouge.

Les écologistes ont obtenu des garanties sur ces points, notamment la désobéissance au niveau européen. Vous pensez que ce n'est pas possible avec le Parti socialiste ?

Non, je pense que dans la construction du Parti socialiste, dans toute son histoire, de François Mitterrand à aujourd'hui, nous avons toujours été un parti social démocrate pro-européen qui défendait la culture du compromis à l'échelle de l'Union européenne et faire aujourd'hui des attaques sur ses convictions, sur ses valeurs, ce n'est pas une possibilité qui est acceptable.

On entend qu'il y a un gros désaccord en fait, entre la base militante que vous représentez ici en Côte d'Or, à Dijon, et la direction nationale du Parti socialiste, vous demandez à ce qu'on consulte tout simplement cette base ?

Déjà, je demande effectivement un vote sur toute alliance future du Parti socialiste.

On a le temps, à 40 jours des législatives ?

Mais regardez ce que font les Verts derrière les Verts, ils vont consulter leur base militante. Ils ont adopté en conseil national hier soir l'accord et ils vont consulter leur base militante. Donc le Parti socialiste est tout à fait en capacité de pouvoir le faire aussi. Ce que je ne reconnais pas, c'est la légitimité à la direction actuelle qui nous a quand même conduit à 1,75 % aux élections présidentielles, à changer la ligne politique du Parti socialiste sans consulter les militants.

Si un accord était conclu, vous quitterez le PS à titre personnel ?

Je ne sais pas. Vous savez, le Parti socialiste, c'est 20 ans de ma vie. J'ai adhéré, j'avais 17 ans, j'en ai 37 aujourd'hui. Donc c'est une décision lourde.

Mais on est clairement à un tournant aujourd'hui.

Il y a un point de rupture très fort sur la ligne politique que défend le Parti socialiste. Moi, je reste un social démocrate profondément européen, comme beaucoup des militants dans les sections du Parti socialiste. Et aujourd'hui, il faut que la direction entendre la voix des militants et donc consulte sa base.

En même temps, pour négocier, il faut un peu de légitimité dans les urnes. Avec 1,8 % à la présidentielle, est-ce que c'est le cas ?

Le Parti socialiste, c'est cinq régions, c'est des dizaines de départements, c'est des dizaines de grandes villes de France, notamment à Dijon. Et donc oui, le Parti socialiste, il a un poids. C'est le deuxième réseau national d'élus, d'élus locaux. Donc le Parti socialiste, ce n'est pas que les 1,75 % d'Anne Hidalgo, dont la direction actuelle porte une très, très grande part de responsabilité. Et aujourd'hui, je suis assez effaré que ces personnes ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à cette défaite lourde qu'ils portent.

Le fait de diriger la métropole de Dijon avec un François Rebsamen désormais macroniste affirmé, assumé, c'est possible à long terme ?

Speaker 3: Mais François Rebsamen, c'est un homme libre, c'est un homme qui a toujours été libre et qui reste un homme de gauche. Il suffit de voir les politiques qu'on porte à Dijon. Nous avons un programme. Nous avons été élus sur un programme avec des élus socialistes et aussi des élus du centre, des élus communistes, des élus écologistes qui sont avec nous. C'est un grand rassemblement qui est fait pour l'intérêt des Dijonnais, dans l'intérêt des Dijonnais et donc ça serait.

Ca ne crée pas de confusion pour les militants ?

Rien ne changera sur la ligne politique que nous avons à Dijon. François Rebsamen est un homme de gauche. Il l'a réaffirmé, il n'a pas adhéré à En Marche. Il a apporté son soutien à Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a adhéré à La République en marche. Et donc à Dijon, nous avons un programme que nous tenons 150 propositions, que ça plaît à Dijon, c'est capital. Et c'est sur cette base là que nous continuons à œuvrer quotidiennement pour l'intérêt des Dijonnais et des Dijonnais. Et on va le voir cette semaine avec l'inauguration de la Cité de la gastronomie.

Le Parti socialiste est-il encore vivant en Côte d'Or ?

Il respire parce qu'il a des militants, parce qu'il a des élus, mais aussi parce qu'il a des convictions.

Pas de défections chez nous en Côte-d'Or ?

Depuis vendredi si, j'ai appelé les militants à ne pas partir parce que ce qu'a fait la direction est ce qu'est en train de faire la direction, de renier l'histoire du Parti socialiste et les convictions du Parti socialiste. Beaucoup de militants s'interrogent sur leur adhésion aujourd'hui au Parti socialiste et donc je leur ai dit restez, il faut qu'on en parle ensemble, il faut qu'on en discute. On va avoir des réunions de nos différentes instances cette semaine et la semaine prochaine.