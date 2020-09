A Dijon, Roxana Maracineanu encourage la reprise d'une activité sportive

Roxana Maracineanu montre l'exemple. En visite ce mardi 1er septembre au CREPS (Centre de Ressources et d'Expertise à la Performance Sportive) à Dijon, la ministre des sports "encourage tous les français à retourner au sport, que ce soit à l'école en association ou en pratique libre, on doit vivre aujourd'hui avec le virus" déclare la ministre.

La ministre Roxanne Maracineanu lors d un échange ce mardi après midi avec les personnels et sportifs du Creps de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Il faut reprendre le sport en conciliant les gestes barrière - Roxana Maracineanu

L'ancienne championne de natation a même "mouillé le maillot" sur le tapis de lutte avec les jeunes du Pôle national ou encore en tir à l'arc pour faire passer un message : "il faut reprendre le sport en conciliant les gestes barrière." Roxana Maracineanu a rappelé que les protocoles sanitaires pour la reprise d'activité ont été vue en mai dernier avec les clubs et les associations et donc "c'est possible de refaire du sport."

La ministre des sports a rappelé l'expérimentation menée avec son collègue de l'Education Nationale, Jean Michel Blanquer, cette année dès la maternelle avec deux fondamentaux sportifs : savoir rouler à vélo et l'aisance aquatique pour éviter les noyades

Ces deux fondamentaux sont actuellement expérimentés dans les écoles maternelles des communes traversées par le Tour de France et bientôt, ils seront expérimentés dans l'académie de Bretagne avant d'être généralisé l'année prochaine à tout l'hexagone.