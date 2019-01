"On a entendu, on souhaite donner des réponses" promet une députée du Lot avant la venue d'Emmanuel Macron

Souillac, France

Huguette Tiegna a défendu le grand débat national, ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie. Alors que 64% des Français sont "sceptiques" sur son utilité (sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro), la députée LREM promet de "trouver des solutions ensemble".

Pour elle, le thème qui doit être mis "tout en haut de la pile", c'est le pouvoir d'achat. "Par rapport aux départements ruraux, il faudrait mettre une question sur la mobilité (...) notamment pour la jeunesse pour se déplacer et aller travailler."

La députée évoque notamment "plus de trains, plus de services publics. Sinon on oblige les gens à prendre la voiture, ce qui n'est pas évident quand on a un pouvoir d'achat qui n'est pas élevé.