A Essert, les élus frondeurs annoncent cinq nouvelles démissions au sein du conseil municipal

A Essert, les élus du groupe "Essert Renouveau", majoritaire au sein du conseil municipal et en désaccord avec le maire Frédéric Vadot, annoncent cinq nouvelles démissions, en plus des trois postes déjà vacants. Cela ouvre, logiquement, à l'organisation de nouvelles élections.

A Essert, dans le Territoire de Belfort, cinq nouveaux élus annoncent claquer la porte du conseil municipal. C'est le groupe majoritaire "Essert Renouveau" qui l'annonce dans un communiqué de presse ce vendredi 4 juin. Ces démissions, si elles sont validées, s'ajoutent aux trois précédentes. Ce qui porte donc à huit le nombre de postes vacants, et ouvre théoriquement la voie à l'organisation d'élections municipales.

L'épilogue d'une crise politique ?

Depuis trois mois, les relations sont tendues entre Frédéric Vadot d'un côté, ses adjoints et ses conseillers municipaux de l'autre. "Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, on arrive au bout de la séquence, déclare le premier magistrat. Ils prennent leurs responsabilités, ils ne sont pas d'accord, ils démissionnent. Et si ça provoque des élections, ce sera pour toute la liste". Car pour l'instant, Frédéric Vadot est toujours maire : "ce sont des annonces, il faut ensuite que ce soit accepté, que ce soit vérifié par la préfecture."

Effectivement, la procédure n'est pas encore actée, c'est ce que confirme la préfecture du Territoire de Belfort. Elle dit suivre le dossier de près. Mais les élus frondeurs se projettent déjà, comme Alain Burger du groupe majoritaire "Essert Renouveau". L'adjoint au maire en charge de l'urbanisme est toujours en poste, et confie sont "soulagement". "Cela fait quelques semaines qu'on se projette sur l'après. On a été élu pour un programme, on ne va pas le changer on va juste l'enrichir." Le groupe a-t-il déjà désigné sa tête de liste ? A cette question, Alain Burger sourit, et se contente de cette réponse : "On verra".