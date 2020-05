"On a été utilisés" : l'amertume des maires battus qui doivent passer la main après avoir géré la crise

Deux mois après leur élection, ça y est : les nouveaux maires entrent en fonction ce lundi. Le gouvernement a finalement autorisé l'installation des conseils municipaux qui avaient été élus dès le premier tour des municipales du 15 mars dernier. C'est le cas dans 600 des 699 communes de Drôme et d'Ardèche, où les conseils seront officiellement installés entre le 23 et le 28 mai. De quoi générer une certaine amertume chez ces maires ardéchois qui ont été battus, mais qui ont dû gérer la crise du coronavirus avant de laisser la main.

À Cruas, par exemple, le maire sortant, Philippe Touati, a été battu dès le premier tour le 15 mars dernier. Mais il ne cédera vraiment sa place que le jour de l'installation du nouveau conseil, le 23 mai. "Sur le fond, je suis soulagé, concède Philippe Touati. Personnellement, j'ai passé huit semaines non stop en mairie, samedi, dimanche et jours fériés compris. Je suis fatigué, très fatigué, parce que les nuits sont très courtes. Et effectivement, je me languis maintenant de me poser."

"On n'a pas été soutenus par le gouvernement comme on aurait dû l'être"

- Philippe Touati

Mais sur le fond, il part avec des frustrations : il a dû annuler tous les projets lancés, comme la réouverture des écoles ou la distribution de masques. "Bien sûr que ce n'est jamais agréable d'être battu, mais mon amertume n'est pas locale. Mon amertume est vraiment dirigée vers un gouvernement qui nous a promenés, qui n'a pas su gérer cette crise en prenant une nouvelle décision toutes les quatre heures dans les premières semaines, ce qui était impossible à suivre pour les élus locaux. On n'a pas été soutenu par les instances gouvernementales comme on aurait dû l'être"

"On a été utilisés", considère même Geneviève Laurent, battue de 31 voix en mars, qui s'apprête à laisser la mairie de Vogüé après quatre mandats consécutifs. "C'est une position très inconfortable, parce qu'on gérait cette crise qui n'est pas drôle du tout sans avoir les coudées franches. Et surtout, sans savoir jusqu'à quand on allait être là. Et puis du jour au lendemain, il faut installer le conseil municipal dans les dix jours. Ce n'est pas sérieux du tout", regrette Geneviève Laurent, qui juge que les élections municipales n'auraient tout simplement pas dû se tenir. Et elle envisage désormais de déposer un recours en justice, ce qu'il est encore possible de faire jusqu'à cinq jours après l'installation du nouveau conseil.

La fonction sans la reconnaissance

À Châteaubourg, au contraire, Laurent Courbis est prêt à partir et ne déposera pas de recours. Il avait préparé la salle des fêtes pour installer le nouveau conseil municipal quelques jours après sa défaite, il y a deux mois, et il n'a rien touché. "De toute façon, j'étais sure de ne pas pouvoir la louer, sourit-il. Après, ils n'ont plus qu'à venir, prendre la clé et faire leurs nouvelles attributions". Et on ne peut pas dire qu'il soit en bons termes avec l'équipe qui lui succède. "Ils sont inexistants, je n'ai aucune nouvelle d'eux alors que tout le monde a mon numéro de portable dans le village, résume-t-il. Donc on s'est débrouillés avec les conseillers municipaux présents".

Alors qu'il préparait sa passation de pouvoir le vendredi 20 mars au matin, il s'est ainsi retrouvé, dès l'après-midi, à mettre en place une cellule de crise pour organiser notamment des visites auprès des personnes âgées de la commune. Et tout en sachant qu'il ne serait plus là après la crise. "Et c'est ce qui est d'autant plus difficile : vous faites tout ça parce que c'est votre devoir, mais vous n'avez pas la reconnaissance derrière. Les gens ne vont pas vous remercier parce que vous ne serez plus là."

Une "aberration" de changer les équipes municipales en pleine crise

Et au-delà de la reconnaissance, le maire de Cruas, Philippe Touati, estime aussi que ce n'est pas raisonnable de tout changer en pleine crise. "On va mettre nos concitoyens en difficulté. On est en train de travailler à l'ouverture de l'école, à des distribution de masques, et tout va s'arrêter du jour au lendemain, déplore-t-il. Je ne conçois pas d'aller distribuer des masques ou ouvrir l'école pour le compte de l'équipe qui arrive, ce qui est logique, mais il y a une aberration dans le système". Lui non plus n'est pas en bons termes avec l'équipe qui doit lui succéder. Alors quand le gouvernement a annoncé l'installation prochaine des nouveaux maires, il a "liquidé" ce qui pouvait l'être, a fixé la date d'installation de ses successeurs et a pris du temps pour se reposer. Il reviendra, plus tard, comme leader de l'opposition face à la nouvelle municipalité.

Geneviève Laurent, elle aussi en froid avec la nouvelle équipe qui l'a "trahie", souhaite néanmoins du courage à ses successeurs pour démarrer un mandat en pleine crise. "Les nouveaux élus vont se retrouver à gérer les collectivités avec des budgets de plus en plus serrés, sans connaître les dossiers, sans avoir les relations. Ce sera compliqué, euphémise-t-elle. Autant je me suis régalée dans cette fonction de maire, mais je pense que ce mandat va être très difficile".

