"On a eu du mal mais on y est arrivé ! " Dans la Manche, le bouclage in extrémis des listes d'assesseurs

L'organisation des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 est compliquée par le manque d'assesseurs. Dans la Manche, c'est parfois à la dernière minute que les communes ont trouvé les volontaires pour tenir les bureaux de vote.

Cela n'aura pas été la moindre difficulté des élections régionales et départementales dont le premier tour se déroule ce dimanche 20 juin : la quête des assesseurs. Désintérêt pour le scrutin ou peur du Covid, les volontaires pour tenir les bureaux de vote, ne se sont pas bousculés au portillon.

Une situation que l'on retrouve depuis plusieurs années, quelque soit le scrutin, mais la recherche des assesseurs a été encore compliquée par le fait qu’il s’agisse là d’un double scrutin : il faut encore plus du personnel nécessaire dans les bureaux de vote.

Des bouclages de dernière minute

Dans le département les communes s'en sortent bien, mais ça n'a pas été une mince affaire. "On a eu du mal mais on y est arrivé" souffle une responsable de la mairie de Picauville. Ici comme dans de nombreuses communes de la Manche, les listes des assesseurs ont été bouclées sur le fil, et pour le second tour ce n'est pas encore tout a fait joué : à Cherbourg-en -Cotentin il manque encore 20 assesseurs sur les 600 nécessaires. Chaque commune a fait marcher le bouche-à-oreille, a sollicité les proches des agents, des élus, des candidats et aussi lancé des appels sur les réseaux sociaux.

"Jusqu'ici tout va bien" explique le service d'état civil de la Hague, qui gère les derniers imprévus : un absent de dernière minute, il vient d'être remplacé. On le voit les communes marchent un peu sur des œufs. Et dans les bureaux de vote, il y aura sans doute des sollicitations dimanche : les volontaires de dernière minute seront les bienvenus, ne serait ce que pour alléger les créneaux des assesseurs présents. "Plus on est nombreux, moins ça pèse" dit-on encore en mairie de Cherbourg.

Des dispositions prévues

Le risque de manquer d’assesseurs est prévu par les textes : la carence peut être comblée par les conseillers municipaux, dans l’ordre de la liste, ou par les électeurs présents sachant lire et écrire, en commençant par le plus âgé s’il n’en manque qu’un, puis le plus jeune s’il en faut deux.