A Ferrières, plus de 300 personnes ont rendu un dernier hommage à Jean-Claude Billot

Plus de 300 personnes ont assisté aux obsèques de l'ancien maire de Ferrières et président de l'association des maires de la Somme Jean-Claude Billot, une semaine après son décès à la suite d'un accident de tondeuse.

Plus de 300 personnes étaient présentes ce vendredi en et aux abords de l'église de Ferrières, à l'ouest d'Amiens pour rendre un dernier hommage à Jean-Claude Billot. Le président de l'association des maires de la Somme et ancien maire de la commune est décédé la semaine dernière à 73 ans à la suite d'un accident de tondeuse.

"Un homme engagé dans la vie de la cité"

Dans l'assemblée, plusieurs personnalités politiques de la région, comme le maire d'Amiens Brigitte Fourré, les députés Jean-Claude Leclabart et Stéphane Demilly, ou encore le sénateur Christian Manable. Ce dernier garde de Jean-Claude Billot l'image "d'un homme engagé dans la vie de la cité qui avait une excellente expertise de la gestion communale. On peut dire incontestablement que c'était un connaisseur imprégné par la ruralité qui caractérise le département de la Somme".

De nombreuses gerbes de fleurs étaient disposées dans et à l'entrée de l'église, dont une envoyée par le Président de la République Emmanuel Macron qui, dans un communiqué la semaine dernière avait salué "la vie d’engagement de cet élu qui manquera à sa commune, à son département et à sa région".

De nombreuses gerbes de fleurs envoyées par des élus, des communes ou des associations témoignaient de la vie d'engagement de Jean-Claude Billot © Radio France - Hortense Crépin

"Un homme accueillant, respectueux et convivial"

L'église ne permettant pas d'accueillir suffisamment de personnes, deux barnums étaient installés à la sortie de l'édifice et des enceintes retransmettaient la cérémonie à laquelle beaucoup d'habitants de Ferrières, où Jean-Claude Billot a été maire pendant 39 ans, et des environs ont aussi assisté. Viviane, qui vend régulièrement de la charcuterie au marché de la commune de près de 500 habitants "garde le souvenir d'un homme accueillant, respectueux et convivial. Il nous demandait comment on allait et il avait une sensibilité auprès de chacun".

La cérémonie s'est clôturée par une haie d'honneur de dizaines d'élus revêtus de leur écharpe tricolore.