A Figeac, dans le Lot, les habitants indifférents à la venue d'Emmanuel Macron

Des gendarmes, des camions de régie télé, des hommes en costume arpentent le centre-ville de Figeac, commune de 10 000 habitants, sous préfecture du Lot. Ce défilé fait dire à cette commerçante : "j'ai cru qu'il y avait une arrivée de banquiers, mais c'est pour préparer la venue du président-candidat." La perspective de voir le centre-ville bouclé pendant une bonne partie de la journée n'enchante guère cette gérante d'un magasin de vêtements : "ils réquisitionnent les parkings, mes clients ne vont pas pouvoir se garer, je réfléchis à fermer la boutique".

Ira-t-elle assister au meeting d'Emmanuel Macron ? "Non. Je sais ce qu'il a fait pour aider les commerçants pendant la crise sanitaire, ça n'a pas été une période facile pour lui, tout comme la guerre en Ukraine désormais, mais j'ai aussi pesté contre lui pendant cinq ans ! Il a tardé à répondre aux gilets jaunes...J'irais dimanche faire barrage à Marine Le Pen, voter contre l'extrême-droite, mais pas par choix pour Emmanuel Macron."

Des cars de militants En Marche et d'élus acquis à la cause d'Emmanuel Macron sont attendus à Figeac ce vendredi après-midi. Le président-candidat prendra la parole à 15H15 sous la halle de la Place Carnot, où se tient habituellement le marché du samedi.

Michel, un Figeacois d'origine se demande "pourquoi Figeac ?" Emmanuel Macron apprécie le Lot. Son ministre de l'agriculture, Julien Denormandie y a des attaches. Emmanuel Macron s'était déjà rendu à Figeac en 2015, quand il était ministre de l'Economie. En juin dernier, il s'était rendu à Saint-Cirq-Lapopie et à Martel. Il avait aussi tenu un grand débat national à Souillac en 2019 pendant la crise des gilets jaunes. Michel a sa petite idée : "il vient tendre la main à Martin Malvy", maire socialiste de Figeac de 77 à 2001, ministre du budget de François Mitterrand, président de la région Midi-Pyrénées entre 98 à 2015. Selon Michel, "si Figeac en est là aujourd'hui, des entreprises dynamiques, une population active, c'est grâce à Malvy."

"Il vient faire un appel du pied aux socialistes", pense aussi un autre habitant interrogé qui juge lui Emmanuel Macron comme "un technocrate qui a besoin de ruralité et d'empathie". Au premier tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron est arrivé en tête dans la commune de Figeac avec 28,1%, juste devant Jean-Luc Mélenchon à 26,8 % et Marine Le Pen à 15, 1%.

Le maire PS de Figeac, André Méllinger, a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour dimanche :

Il n'y a pas d'antagonisme entre le fait que Figeac soit une ville de gauche et le fait qu'elle soit fière de recevoir un président-candidat qui ne va pas porter 100% de ses valeurs mais qui vient entendre des messages. Il aurait pu entendre davantage les personnes en difficulté, les retraités, les salariés, le monde agricole. Je ne l'ai pas parrainé, néanmoins à l'aube du Second tour, il n' y a pas à hésiter entre une personne garante des institutions et de la République et une autre xénophobe et raciste.