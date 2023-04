A Fontaine et Sassenage, les opposants au projet de Métrocable ne désarment pas

Une centaine de personnes se sont rassemblées dimanche 9 avril pour protester contre le projet de Métrocable, d'abord devant la mairie de Fontaine avant de se rendre sur les terres agricoles entre Sassenage et Fontaine (sur la commune de Sassenage). Des terres agricoles, au cœur du débat sur le projet de Métrocable : c'est là que la Métropole voulait y implanter une zone d'activité commerciale, la ZAC des Portes du Vercors, et y faire passer le Métrocable pour relier Fontaine à Saint-Martin-Le Vinoux.

Des terrains agricoles indispensables pour prévenir les inondations

Mais en mars la préfecture de l'Isère a publié le rapport d'une enquête publique en vue d'un nouveau Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI). Ce rapport déclare les terres agricoles sur le territoire de Sassenage essentielles pour absorber les crues dans ce secteur, et donc indisponibles à l'urbanisation.

Le projet de zone commerciale se retrouve donc fortement limité à la zone de Fontaine mais la Métropole et la mairie de Fontaine maintiennent le projet de Métrocable, d'où la mobilisation de ce dimanche. "Le projet peut quand même être réalisé parce qu'il n'a qu'une faible implantation au sol, mais pour nous les deux projets sont imbriqués, et celui de Métrocable n'a plus trop de sens désormais", explique, Romain, membre du collectif Stop Métrocable. "Le projet de Métrocable était basé sur l'anticipation de cette ZAC Porte du Vercors. Il n'y a pas beaucoup de besoins aujourd'hui, mais ils anticipent l'arrivée d'une urbanisation, de logements, etc... Il y en avait 2600 prévus, en plus de bureaux, des commerces,... au final il ne devrait y avoir plus que 900 logements et un gros cinéma sur Fontaine. On en enlève 1700 à ce qui était envisagé au départ, ainsi que la zone commerciale en moins". Autant de raisons qui font que pour les opposants, le projet de Métrocable n'a vraiment plus lieu d'être.

Préserver les derniers terrains agricoles de la Métropole

Le cortège s'est donc rendu depuis l'hôtel de ville jusqu'aux terres agricoles en question, sur le territoire de la commune de Sassenage, à la frontière des deux communes que représente la route de l'Argentière. Sur place, les participants ont investi une parcelle appartenant à Isère Habitat, l'un des promoteurs du projet global. Des broussailles, ronces et arbustes y ont été coupés pour y construire une petite serre. "Pour manifester notre opposition, on va réaliser quelques constructions, notamment un dôme géodésique, qui va servir de serre, avec des semis, qu'on plantera ensuite en pleine terre", explique Etienne, un autre membre du collectif Stop Métrocable. "L'idée c'est de montrer que s'il y a des terres agricoles ici, c'est hyper important parce que ce sont des terres qui ont toujours nourri Grenoble et qu'on n'a pas envie de laisser aux questions d'urbanisme".

Marie, une habitante de Fontaine extérieure au collectif, et d'autres participantes préparent justement les semis : "On a des graines de courges, de pois, de maïs, de potimarron,... L'idée c'est de montrer que sur ces terrains agricoles on peut faire pousser des choses. Ce sont des terres qui disparaissent, je pense qu'on est sur les dernières terres agricoles de la Métropole. Donc c'est d'autant plus important de les valoriser, de montrer qu'on peut y faire des choses, que ça doit rester des terres agricoles et non pas être construit".