A Gargilesse, François Baroin rend hommage à l'engagement des maires et au travail des communes

François Baroin, président de l'association des maires de France est passé en Berry chez Vanik Berbérian, son homologue de l'association des maires ruraux de France. L'occasion une nouvelle fois de souligner conjointement l'importance du maire et des communes auprès des français.

Gargilesse-Dampierre, Indre, Centre-Val de Loire, France

François Baroin, le maire de Troyes, était de passage en Berry, à Gargilesse, ce mercredi (04/09). Le président de l'association des maires de France est venu chez Vanik Berbérian, son homologue de l'association des maires ruraux de France par amitié et aussi pour l'inauguration de la réouverture du café de la commune "Un lieu de vie, de convivialité, de fraternité aussi" a-t-il estimé au micro de France Bleu Berry soulignant le rôle tenu par la commune qui a personnellement investi en rachetant les murs et la licence IV "un choix très intelligent" qui a permis de conclure un "accord gagnant-gagnant" avec le gérant qui a repris l'activité sans avoir à investir. "C'est plein d'espoir et c'est remarquable" a-t-il conclu.

Sur l'attitude de l'Etat vis-à-vis des maires de France, François Baroin concède que les choses vont un peu mieux. "ça a mal démarré, c'est vrai" admet-il "Les engagements d'Emmanuel Macron pendant la campagne n'ont pas correspondu à ses premières annonces" au début du quinquennat. Les rapports étaient tendus suite à la suppression des APL, la réforme de la taxe d'habitation mais aussi la suppression des emplois aidés, François Baroin estime avoir vécu "2 années difficiles" mais que les rapports se sont depuis améliorés.