"On a grandi avec lui" : après 44 ans de mandature, le maire de Cabestany quitte son poste

Sacoche bleue autour du cou, Dominique fait le tour des boites aux lettres de Cabestany. Entre ses mains, des tracts du Parti communiste pour les élections départementales. Alors forcément, quand il apprend le départ au 1er juillet du maire communiste depuis 44 ans, Jean Vila, il confie avoir "un petit pincement au coeur". "Ça m'émeut un peu", avoue-t-il. "Il a fait de belles choses à Cabestany. Au tout début, il y avait 2 000 habitants et rien autour."

Le maire communiste, 80 ans cette année, a officialisé sa volonté de quitter son siège à la fin du mois de mai. "C'est un monument ici", lâche Jean, qui habite la commune depuis 20 ans. "Il a fait évoluer la commune de manière assez importante, au-delà de la couleur politique il a tout fait pour son village devenu une ville", explique-t-il. "Déjà sur le plan économique, avec la mise en place du Mas Guérido ou de la clinique Médipôle. Je pense qu'il a fait son devoir. Mais ça fait quand même un trou de voir qu'il part."

Une page se tourne et un chapitre se termine, mais le livre sur Cabestany n'est pas terminé.

"On croit toujours que les gens sont éternels et irremplaçables. Alors est-ce que quelqu'un le remplacera pendant 44 ans ? Ça m'étonnerait, ça n'existe plus", s'amuse Jean. Le maire a déjà choisi sa successeur : c'est sa première adjointe Edith Pugnet qui reprendra le flambeau à partir du 1er juillet.

Conseil municipal ouvert au public

"C'est pas un homme politique qui s'en va, c'est l'image de Cabestany", affirme quant à lui Jimmy, 28 ans, qui traîne avec ses amis dans l'épicerie du centre-ville. "C'est quelqu'un avec qui on a grandi, on l'a tout le temps croisé dans Cabestany et il a aidé presque chacun d'entre nous dans la commune", se souvient-il. Mais pour Samantha, coiffeuse dans la commune, après 44 ans de mandature, il fallait un peu de changement. "La société et la façon de vivre évoluent donc forcément, les maires aussi doivent s'adapter à la nouvelle génération."

Le principal concerné, lui, ne veut pas trop se mettre en avant et évoque plutôt un "passage de témoin". "Non seulement je m'y suis préparé, mais tous mes proches y sont préparés", détaille Jean Vila. "D'ailleurs, je quitte mes fonctions de maire mais pas celles de conseiller municipal. Une page se tourne et un chapitre se termine, mais le livre sur Cabestany n'est pas terminé." Pour l'occasion, le dernier conseil municipal du maire sera ouvert au public le 1er juillet.