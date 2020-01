A Grenoble, Eric Piolle porte plainte pour diffamation après les attaques des proches d'Alain Carignon

Grenoble, France

Stop aux fake news qui salissent le débat public -Eric Piolle lors de ses voeux à la presse

"Stop aux fake news et aux rumeurs qui salissent le débat public", c'est par ces mots qu'Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, candidat à sa succession aux prochaines élections municipales de mars, a commencé son discours de voeux à la presse.

Après avoir fait la (longue) liste des attaques dont il a fait personnellement l’objet depuis six ans, le maire de Grenoble et candidat à un nouveau mandat a réagi aux dernières attaques venues des soutiens de candidat Alain Carignon . Sur le fond, Eric Piolle dément catégoriquement toute subvention publique à destination de l’entreprise de son épouse. « On cherche à m’atteindre par l’activité professionnelle de mon épouse », déplore-t-il.

Eric Piolle va porter plainte contre les soutiens d'Alain Carignon qui l'accusent d'un supposé conflit d'intérêt

Mais au delà, c’est surtout le climat général de la campagne qu’il dénonce : « On nous avait prévenus, nous sommes prêts, mais nous refusons pour autant de voir le débat public plonger dans le caniveau » poursuit le maire-candidat, qui annonce son intention de porter plainte pour diffamation contre les soutiens d’Alain Carignon.

Je refuse de rentrer dans un match avec un voyou corrompu -Eric Piolle

Par ailleurs, le maire de Grenoble affirme qu'il refuse catégoriquement de réduire le débat de la campagne en un seul duel entre lui et Alain Carignon. « Je refuse de rentrer dans ce match-là avec le voyou corrompu, le phœnix, qui tente de faire croire à un retour, alors qu’il n’est jamais vraiment parti. »