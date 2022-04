A Grenoble, la CGT dans les starting blocks pour le 1er mai

C'est le temps fort principal, le repère annuel dans le calendrier de la lutte sociale : le 1er mai a lieu ce dimanche dans toute la France. En Isère, quatre rassemblements sont prévus : à Grenoble, Bourgoin-Jailleu, Vienne et Roussillon. Pour ce qui est de Grenoble, le cortège doit s'élancer à 10h de la gare, direction l'anneau de vitesse, au parc Pôle Mistral. Là-bas, des stands, tables rondes et prises de paroles sont prévus, ainsi qu'un concert à partir de 14h.

Un nouveau quinquennat de luttes en perspective

Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée, les syndicats sentent déjà qu'ils sont repartis pour cinq ans de combat âpre, à commencer par celui de l'âge de départ à la retraite. "Déjà en 2017, on ne voulait pas d'un banquier au gouvernement, pas plus en 2022, même si comme on le répète, il vaut mieux avoir à lutter contre le capitalisme que contre le fascisme", assène Elisa Balestrieri, membre du secrétariat de la CGT en Isère. "On n'est pas naïfs, sur ce quinquennat on ne se fait aucune illusion sur ce qu'ils vont nous proposer , et de toute manière ils ont annoncé la couleur. Dans les 100 premiers jours, ils veulent faire passer la réforme des retraites. Donc la lutte, au-delà du 1er mai, a déjà commencé".

Mais justement, cette adversité est sans doute pour elle le meilleur moyen de souder les travailleurs. "On n'est pas défaitistes, ni démoralisés. Justement, le 1er mai permet de remobiliser, de se recentrer, se réorganiser, se réunifier, là où il pouvait y avoir des litiges pour X ou Y raisons. Les mouvements comme ça, politiques et sociétaux, c'est vraiment l'occasion de rappeler que l'on y croit et qu'on peut changer les choses", ajoute Elisa Balestrieri.

Les vieilles banderoles toujours d'actualité

Les syndicats sont donc dans les starting blocks. Dès cette semaine, les militants de la CGT ont préparé le matériel, à commencer par "le kangoo": "C'est le véhicule de tête de manifestation. Dedans il y a tout ce qu'il faut pour qu'une manifestation du 1er mai soit réussie". Une sono bien sûr, les drapeaux des différentes sections iséroises, ou encore des tracts. "Ca je viens de les récupérer ce sont des nouveaux écocups, parce que l'environnement fait aussi partie de nos revendications. Un peu plus loin vous avez tous les documents officiels en cas de litige avec la police".

Les banderoles, elles, n'ont pas eu besoin d'être trop renouvelées : "C'est triste à dire, mais cela fait des décennies qu'on luttait déjà pour un meilleur système de santé, pareil pour les retraites. Donc ça fait _20 ans qu'on pourrait ressortir les mêmes banderoles_, les mêmes affiches. Après on essaye de moderniser aussi, avec des petites punchlines qu'on peut avoir sur les pancartes ou les slogans mais malheureusement les affiches sont toujours d'actualité".