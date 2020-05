À Grenoble les candidats attendent de pouvoir relancer la campagne

Alors que le Conseil scientifique a donné son accord, sous conditions, pour un second tour en juin et que le Premier Ministre réunit les partis politiques pour en discuter, les candidats eux attendent pour se (re)lancer.

La décision de la suite à donner aux scrutins municipaux doit être prise dans les jours qui viennent. Ce mercredi à 19h, le premier Ministre Édouard Philippe réunit à Matignon les responsables de partis dans le but d’obtenir un consensus sur le sujet. Car aujourd’hui près de 5.000 communes en France n’ont pas encore choisi leur équipe municipale - dans les autres le maire a été élu dès le premier tour. Deux scénarios sont donc en lice : soit le report des élections au mois de septembre, auquel cas il faudrait rejouer les deux tours, soit un second tour à la fin du mois de juin (le 21 ou le 28). Ce mardi, le Conseil scientifique a remis son rapport sur la question : il ne s’oppose pas à la tenue d’un second tour à la fin du mois de juin, mais avec des règles sanitaires strictes et sous réserve d’une réévaluation de la situation deux semaines avant. Certains responsables politiques ont plaidé pour une 3e voie : celle d'un scrutin reporté à 2021.

Des candidats suspendus à l'annonce du Gouvernement

À Grenoble, les quatre candidats encore en lice depuis le premier tour du 15 mars attendent avant de se (re)lancer alors que la campagne est mise entre parenthèses depuis maintenant plus de 2 mois. Deux d’entre eux ont même rendu les clés de leur local de campagne. Le bail de celui loué par Grenoble Nouvel Air, la liste d’Olivier Noblecourt, arrivait à échéance fin mars et il n’a pas été renouvelé. Alain Carignon lui non plus n’a plus de local de campagne "pour éviter toute dépense inutile". Celui qui est arrivé en deuxième position au soir du premier tour (19,8%) se contente donc d’un bureau provisoire. Mais il assure que dès qu’une date sera fixée pour la reprise de l’élection, il signera un nouveau bail - la prospection de locaux a déjà commencé.

Une campagne "sans contact" ?

Alain Carignon, ancien maire de 1983 à 1995, espère que quelque soit la date retenue, les conditions du débat démocratique seront réunies. Et pour Alain Carignon, ça ne peut pas passer sans le "contact" avec les électeurs. Autrement dit, il n'envisage pas de campagne sans réunions publiques ni porte-à-porte. "Une élection à distance, une élection qui se déroulerait sur internet, ce n'est pas une élection, ni un débat" tranche-t-il.

Panneaux électoraux le 19 mai 2020 à Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Émilie Chalas, comme l'écologiste Éric Piolle, a conservé son local de campagne. La candidate de La République en Marche, troisième le 15 mars (13,7%), souhaite que le second tour puisse se tenir fin juin pour que la vie démocratique reprenne. Et elle s'attend à faire campagne différemment : "Je ne me vois pas du tout faire des meetings avec des dizaines voire des centaines de personnes, explique Émilie Chalas ; je me vois pas aller toquer chez des gens masquée, eux-mêmes prudents, sans se serrer la main... tout ça est plutôt anxiogène." Et contrairement à Alain Carignon, elle envisage une campagne sur les réseaux sociaux, appuyée par l'envoi de courrier aux électeurs. Sans oublier les médias "traditionnels".

"Un peu moins de démocratie mais tout de suite, ou attendre une situation parfaite ?"

Réseaux sociaux, réunions en visioconférence, courriers et presse locale : c'est aussi comme cela que le candidat de Grenoble Nouvel Air, Olivier Noblecourt, voit les choses une fois que la campagne pourra reprendre. Pour celui qui est arrivé en 4e position au soir du premier tour (13,3%), il n'y a pas de scénario idéal quant au choix de la date - juin ou septembre. Un choix qu'il résume ainsi: "est-ce qu'il vaut mieux un petit moins de démocratie mais tout de suite compte-tenu du contexte, ou est-ce qu'il faut attendre que la situation soit parfaite ?... elle ne le sera pas pendant de nombreux mois." Comme ses adversaires, il se pliera à la décision de l'exécutif.

Le maire sortant Éric Piolle lui aussi attend une date officielle avant de se lancer et il ne souhaite pas commenter la campagne à venir. Celui qui est arrivé largement en tête au premier tour (46,6%), est tout à la "gestion de la crise" (liée au coronavirus, ndlr) fait savoir son entourage.