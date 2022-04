Présidentielle 2022 : à Haguenau, Marine Le Pen sent un "espoir se lever en sa faveur"

Elle sent "un espoir" se lever "en sa faveur". C'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce vendredi. La candidate au Rassemblement national était en visite sur le marché de Haguenau dans le Bas-Rhin à une semaine du premier tour de la présidentielle.

Alors que les derniers sondages donnent Marine Le Pen au second tour, avec un écart qui se resserre par rapport à Emmanuel Macron, la candidate a donc dit sa confiance.

"On sent qu'il y a une grande dynamique, un espoir qui s'est levé en cette fin de campagne. Ce qui a été annoncé comme la réélection obligatoire d'Emmanuel Macron était une fake news. Il est parfaitement possible de le battre et donc de changer radicalement de politique pour le pays" a-t-elle estimé.

La candidate est aussi revenue sur la menace de suppression des deux jours fériés supplémentaires en Alsace Moselle pour les fonctionnaires territoriaux suite à une lettre de Jean Castex qui leur demande de les rattraper. Pour Marine Le Pen, il ne faut pas remettre ainsi en cause le droit local. "Ils n'ont rien d'autre à faire au gouvernement ? Il y a près de 10 millions de pauvres et ils n'ont rien d'autre à faire que de supprimer les jours fériés qui sont historiquement une spécificité de l'Alsace. Bien sûr, je suis attachée à l'identité de nos régions. Tout cela participe de la richesse de notre pays. J'entends donc laisser à l'Alsace ses traditions" a dit Marine Le Pen.

Marine Le Pen à Haguenau en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

Sur le marché, elle a en tout cas été très bien accueillie. Par exemple par cette vendeuses de fruits et légumes. "Je pense que c'est la future présidente. J'y ai cru il y a cinq ans. J'y crois fort. Je pense qu'elle est bien partie". De nombreux passants ou sympathisant ont demandé un selfie avec la candidate. Marine Le Pen devait ensuite tenir une réunion publique à Stiring-Wendel, en Moselle.