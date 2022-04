À Isle, le Rassemblement national sort les rames pour convaincre les électeurs

Sur le marché d'Isle, ce bus aux couleurs bleues Marine, n'a pas manqué de se faire remarquer. Dans cette commune où Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour, avec 34% des voix, les militants du Rassemblement national peinent à convaincre les électeurs.

On sait que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va retourner la table.

Sous le crachin printannier, les rares clients du marché attrapent les tracts mouillés sans y prêter grande attention. Albin Freychet, délégué du RN en Haute-Vienne, ne se fait pas trop d'illusions. " On sait que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va retourner la table et faire voter Isle en faveur de Marine. Mais si déjà on arrive à convaincre quelques personnes de voter pour RN ça sera tant mieux."

Persuader les indécis ...

Au passage des trois militants, les commerçants de leur côté froncent les sourcils. Bernard n'a pas vraiment envie de parler politique sur son stand. " Personnellement ce ne sont pas du tout mes idées mais très franchement le week-end prochain entre la peste et le colérat on ne sait pas quoi choisir."

À la sortie du marché, Dauryane, 25 ans s'arrête tout de même pour écouter. Au premier tour, elle a voté Mélenchon, et désormais, c'est le dilemme. "On a déjà vécu cinq ans avec Macron, alors je ne sais pas si renouveller un mandat avec lui c'est vraiment une bonne idée... " soupire-t-elle. "Je verrai bien ce sont les questions sociales qui vont tout jouer pour moi."

... et les abstentionnistes

Les indécis comme Dauryane, ce sont justement les électeurs qu'Albin Freychet compte convaincre. " C'est essentiel de se montrer dans les endroits où nous n'avons pas réalisé les meilleurs scores car c'est justement là qu'il y a de la progression à faire."

"Nous voulons, avec ce bus, aider les abstentionnistes à sauter le pas", déclare Albin Freychet, délégué du Rassemblement national en Haute-Vienne. © Radio France - Salomé Pineda

Trois-quart d'heure plus tard, rapatriement des troupes dans le bus. Avec ce flocage " La France qu'on M" façon autocar de rockstar, le Rassemblement National dit vouloir notamment provoquer un déclic chez les abstentionnistes.