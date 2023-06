À Issoudun, "les gens ne suivent plus" la lutte contre la réforme des retraites

Un dernier tour et puis s'en va ? Les manifestants contre la réforme des retraites ont défilé mardi 6 juin, pour la 14e fois depuis le début de l'année.

La journée de mobilisation, peut-être la dernière , a attiré moins de manifestants dans les rues du Berry, même s'ils étaient près de 3.500 dans les rues selon la police, 4.500 selon la CGT.

À Issoudun, ils étaient 90. Le rassemblement a d'abord commencé par un événement inhabituel. Un des manifestants a mis le feu à une effigie ressemblant à Emmanuel Macron. "Je ne brûle pas le président, se défend Amil. Je brûle la représentation du monarque présidentiel des ultrariches, qui nous maltraite ainsi que la biodiversité."

Un manifestant a enflammé une effigie représentant le "monarque présidentiel des ultrariches", juste avant le départ de la manifestation. © Radio France - François Breton

Fatima a assisté à la scène. Si cette animatrice pour enfants n'adhère pas au geste, elle le comprend : "c'est un geste fort pour dire stop, car à l'heure actuelle, on n'est pas écouté ni entendu !"

La méthode ne plaît pas à Pascal, mais le militant CGT, bientôt à la retraite, se résout à un constat après plusieurs années passées dans les manifs : "On manifeste et s'il n'y a pas de violence, il n'y a rien. C'est malheureux à dire, mais il n'y a que la violence qui paye. Ce n'est pas la solution, mais c'est comme ça."

"Il aurait fallu durcir le mouvement"

Sans céder à la violence, le mouvement aurait-il dû se durcir pour faire annuler la réforme ? Oui répond sans hésiter Frédéric Roger, responsable de l'union locale de Force ouvrière : "il y a eu plus de 250 manifestations en France. On aurait bloqué 250 villes et villages, je pense qu'on aurait eu plus d'impact. Il aurait fallu durcir le mouvement."

"On fait des petits tours de place, il fait beau et tout le monde est gentil, poursuit le syndicaliste. Mais ce n'est pas suffisant. Si on ne bloque pas l'économie, on aura jamais rien."

Une intersyndicale doit se réunir localement pour décider de la suite du mouvement.