A l'agglomération montargoise, Frank Supplisson ne démissionne pas... tout de suite

L'hôtel de l'agglomération montargoise et des rives du Loing à Montargis

Montargis, France

La campagne des élections municipales de mars prochain est bel et bien lancée dans le montargois, sur fond de tensions autour du conseil d'agglomération et du sort de son président, Frank Supplisson. Visé par plusieurs enquêtes préliminaires, notamment pour prise illégale d'intérêt, Frank Supplisson avait annoncé l'été dernier qu'il quitterait la vie politique montargoise, et qu'il démissionnerait de son poste de président de l'agglomération.

Mais il est toujours là, et ce jeudi soir il préside le conseil, en précisant quand même qu'il partira en décembre. Un départ qui dure et que condamnent les élus communistes dans l'opposition.

Notamment Franck Demaumont, le maire communiste de Chalette. Lui, comme ses collègues, ne siège pas ce jeudi, et a même choisi d'annoncer sa candidature comme tête de liste aux municipales dans sa commune, pour un quatrième mandat, à l'heure même où doit commencer le conseil communautaire.

Depuis des mois le débat tourne autour de ce que fait ou ne fait pas le président de l'agglo

"C'est une façon de montrer que ce n'est pas sain" précise Franck Demaumont. "Que depuis des mois le débat politique tourne autour de ce que fait ou ce que ne fait pas le président de l'agglo. Donc comme nous l'avions fait déjà le mois dernier, nous marquons notre désaccord avec cette façon de se moquer des élus communautaires, mais surtout des citoyens".

Je quitterai en décembre la vie politique locale, comme je l'ai dit

Frank Supplisson répond qu'il n'avait pas précisé la date de son départ, et il souhaite expliquer aux élus pourquoi et comment il partira. "Je n'ai jamais dit que je démissionnerai le 21 novembre, et de toute façon je respecterai la loi, je le ferai par une lettre au préfet, c'est comme ça que ça se passe, ça n'est pas un sketch ou une pièce de théâtre en public" confie l'élu.

"J'ai encore quelques dossiers qui me tiennent à coeur, que je ne peux pas abandonner, ensuite je partirai, en décembre, je quitterai la vie politique locale et la vie politique en général, comme je l'ai dit, avec le sentiment du devoir accompli".