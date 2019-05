A la maison de l'Europe de Limoges, on travaille à montrer "que l'UE est aujourd'hui la bonne échelle de décision"

Limoges - France

Quand on demande à Daniel Bernussou, président de la Maison de l'Europe à Limoges, ce qui bloque entre les citoyens et l'UE, il évoque la difficulté de lecture des décisions européennes, du fonctionnement des institutions. Et puis, "un certain nombre de déceptions sont attribuées à l'Europe, avec la crise". Il y a aussi les questions de normes sur la courbure des bananes et autres, qui ridiculisent un peu l'institution. Pour Daniel Bernussou, "ça relève du passé". Il évoque une dérive sous l'ère Barroso (ancien président de la commission de Bruxelles), corrigée sous la présidence de Jean-Claude Juncker.

Ecoutez "3 questions à" : le président de la maison de l'Europe, interrogé par Jérôme Edant.

Alors l'association explique, rappelant combien l'Europe est présente dans notre vie quotidienne, "du matelas sur lequel on dort estampillé CE, au café équitable dont la marque est reconnue au niveau européen". Et aussi, dit Daniel Bernussou, "combien _l'Europe est une plaque culturellement homogène_". Idée plus difficile à faire passer, mais qui progresse, car "de plus en plus de personnes trouvent que c'est la bonne échelle pour agir". Durant les 15 jours qui précèdent le scrutin, le 26 mai, les membres de l'association vont ainsi tenter de convaincre, notamment sur les marchés, en Limousin.