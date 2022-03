Pierre Alessandri et Alain Ferrandi devraient être rapprochés à la prison de Borgo "d'ici la mi-avril'. En attendant, le centre pénitentiaire vit au rythme de l'actualité corse. RCFM a pu pénétrer dans la prison à l'occasion d'une visite du député Ugo Bernalicis.

À la prison de Borgo, en attendant Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

Leur rapprochement à Borgo est prévu "d'ici la mi-avril". Après la levée de leur statut de DPS, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi devraient pouvoir purger le reste de leur peine en Corse.

Drapeaux et banderoles

"Ici ce sont des emblèmes, assure un détenu. Tout le monde est prêt à les accueillir et puis c'est un droit", ajoute-t-il. Dans les couloirs de la prison, certains confient que la situation est "tendue" depuis l'agression et la mort d'Yvan Colonna. "Mais _tout est resté calme_, promet un autre détenu. On nous a laissé mettre le drapeau aux fenêtres."

Plusieurs détenus ont accroché la bandera à la fenêtre de leur cellule après l'agression d'Yvan Colonna © Radio France - Mathilde Ansquer

Le soutien à Yvan Colonna se lit aussi dans la cour de la prison. D'autres banderoles y ont été accrochées, entre le petit jardin et le matériel de sport.

D'autres banderoles ont été accrochées dans la cour de la prison © Radio France - Mathilde Ansquer

"J'ai toujours pensé que l'établissement était prêt à accueillir Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, explique Ugo Bernalicis, député du Nord. Je viens ici le confirmer." L'élu LFI est à l'origine de cette visite, qui clôture un tour des trois prisons de l'île. "Je considère que l'objectif ce n'est pas qu'ils viennent ici mais qu'ils obtiennent la libération conditionnelle à laquelle ils ont le droit", ajoute-t-il.