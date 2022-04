À La Riche, les électeurs de la France Insoumise partagés entre "voter blanc" et "faire barrage" au RN

C'est un électorat qui sera particulièrement choyé dans cet entre-deux tours de l'élection présidentielle. Les 7,7 millions de Français qui ont placé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne dimanche 10 avril vont avoir un rôle crucial dans l'issue du scrutin, que l'on annonce beaucoup plus serré qu'en 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Alors que le leader de la France Insoumise a clairement appelé à ne "pas donner une seule voix" à la candidate du Rassemblement national, sans pour autant inciter à voter pour le président sortant, que vont décider ses électeurs ? S'abstenir, voter blanc ou faire barrage à l'extrême droite ? À La Riche, l'une des cinq communes d'Indre-et-Loire où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour avec 29,80% des voix - contre 28,72% pour Emmanuel Macron et 16,37% pour Marine Le Pen - la question divise.

Sur la petite place de la mairie, Maryse et Alain refont le match et analysent la défaite de leur candidat. "Sa personnalité un peu clivante n'a pas joué en sa faveur et quand il a fait son scandale "La République, c'est moi", ça a été sans doute la frasque de trop pour certains et on se retrouve avec un duel finalement attendu", regrettent-ils.

Le choix ne sera pas aussi évident qu'il y a cinq ans.

Un duel qu'Alain n'aura aucun mal à arbitrer. "Il faut faire barrage à Marine Le Pen donc je voterai pour Emmanuel Macron." Mais pour Maryse, le choix n'est pas arrêté. "Ou je remets un bulletin Mélenchon dans l'enveloppe car il m'en reste un à la maison, tant pis si ça compte pour rien, où je mets une enveloppe vide." Quitte à ce que cela fasse une voix en moins pour Emmanuel Macron et donc une de moins à rattraper pour Marine Le Pen. "J'ai déjà fait front en 2002 et en 2017, dit-elle. Mais une troisième fois, je ne sais pas."

Un discours qui traduit bien l'état d'esprit des "Mélenchonnistes". Cette élection n'est, quelque part, déjà plus la leur. "Ce n'est pas la démocratie qui va se jouer dans deux semaines, estime Sandra*, dépitée de revivre le scenario de 2017. Cela va être le jeu du 'moins pire', entre la peste et le cholera. Je me sens prise au piège. Moi, comme d'autres, j'ai encore deux semaines pour réfléchir et me positionner. Mais le choix ne sera pas aussi évident qu'il y a cinq ans."

"J'ai trop peur que Marine Le Pen soit élue et je m'en voudrais d'y avoir contribué en ne votant pas contre elle.

Sandra est tentée par l'abstention, tout comme Vincent, militant de la France Insoumise à La Riche. "Entre le chaos social de Marine Le Pen ou le chaos social d'Emmanuel Macron, quel est le pire ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne recommencerai pas à voter pour Emmanuel Macron, ça c'est sûr. J'envisageai de voter Marine Le Pen pour aller au bout du délire. On met les clowns à la tête de l'Etat, ils prennent le mur et on n'en parle plus. Mais il y aurait un gros problème de perte de réputation internationale de la France, donc je ne le ferai pas. On est le pays des Droits de l'Homme, de la Révolution de 1789 et de voir quelqu'un d'extrême droite au pouvoir, ce serait la fin quoi. Mais, ça aurait de la gueule qu'il y ait 50% d'abstention ou de vote nuls ou blancs."

Une position que Charlotte juge dangereuse. "J'ai trop peur que Marine Le Pen soit élue et je m'en voudrais d'y avoir contribué en ne votant pas contre elle. Je voterai pour Emmanuel Macron mais ce ne sera pas un vote d'adhésion, ça c'est clair."

*Son prénom a été modifiée à sa demande