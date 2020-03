À La Roche-sur-Yon, comment dynamiser le centre-ville ? Les candidats aux municipales répondent

Comment redynamiser le centre-ville de La Roche-sur-Yon ? Comment faire face à l'attractivité des centres-commerciaux autour comme Les Flâneries ? Entre critiques à l'égard du chantier des halles entamé pendant le mandat du maire-sortant Luc Bouard, qui se représente, et propositions pour penser la ville autrement, les six candidats aux prochaines municipales de 2020 s'emparent du sujet.

Bus gratuits, logements plus accessibles...

Si Raoul Mestre, candidat divers droite, devenait maire, il proposerait aux Yonnais de se rendre gratuitement en ville. D'après lui, "les grands-mères, les scolaires viendront dépenser" le prix d'un ticket de bus "dans les commerces du centre". L'avocat de 61 ans permettrait aussi de se garer dans l'hypercentre gratuitement.

L'objectif de Martine Chantecaille, candidate écologiste, est de faire rester les gens en ville, en favorisant une politique du logement accessible pour les plus modestes avec notamment des logements sociaux. Nicolas Hélary, tête de liste des Voies citoyennes, envisage lui de s'appuyer sur le tissu associatif local pour créer des événements qui fassent venir petits et grands. "C'est gratuit et c'est intelligent", affirme-t-il.

Luc Bouard, le maire-sortant de droite, qui se représente, l'initiateur de la rénovation des halles, veut continuer à favoriser l'installation des commerçants, en prenant par exemple en charge une partie du loyer, pendant quelques mois, de ceux qui viennent de s'installer. D'après lui, de gros progrès ont été réalisés pendant son mandat : le taux de vacance des locaux commerciaux a diminué. Il était de 11,4% en 2014 contre 6,7% aujourd'hui.

Les autres candidats