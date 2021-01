A la Roche-sur-Yon, le grand projet du maire devrait être bouclé cette année

Ce sera le plus grand chantier urbain des années qui viennent, à la Roche-sur-Yon : le projet d'un ensemble comprenant hôtel de ville, hôtel d'agglomération et musée est sur les rails. Mais l’opposition municipale dénonce une opération qu’elle estime trop coûteuse.

Droits : agence Richez et associés

Tout devrait être validé avant la fin de l'année, mais en raison de la Covid-19, il faudra encore attendre pour le début des travaux. C’est le grand projet du second mandat du maire Luc Bouard, la création d’un ensemble mairie, hôtel d’agglomération et musée dans le centre-ville. Reste que le sujet fait polémique au sein du conseil municipal, en particulier en raison de son coût, de 20 à 30 millions d'euros, d’après la dernière estimation donnée par la mairie.

Les bâtiments amenés à être remplacés © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il faut dire que l'ensemble en imposera, entre La Poste centre et la place Napoléon : mairie, agglo, puis musée, qui sera installé dans l'ancien conservatoire, avec un espace napoléonien, dont le contenu, d'ailleurs, est encore assez flou. L'idée est d'y évoquer le Napoléon Bonaparte bâtisseur, comme il l'a été pour la Roche-sur-Yon.

Vue de la place Napoléon, avant... © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Et après... - Droits : agence Richez et associés

"On construit aussi pour les générations futures" - Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

Le maire reconnait que la facture est élevée, mais à terme, le projet permettrait de faire des économies, que ses services chiffrent à 400.000 euros par an. Il y a aujourd'hui 17 sites municipaux, en mauvais état, énergivores, et dans certains cas, dans des locaux que la mairie doit louer. Et puis, pour Luc Bouard, « la qualité d'une ville se défini aussi par l'état de son patrimoine ».

"C'est beaucoup et ce n'est pas utile" - Nicolas Hélary, conseiller municipal d'opposition

L’opposition municipale, elle, parle de sommes astronomiques... D'accord pour refaire le musée, mais le reste ne nécessite pas de tels moyens, dit Nicolas Hélary, des Voies Citoyennes. Il estime que c'est « autant d'argent en moins pour des services directs à la population ». Les élus de gauche, pour qui ce projet est bien trop prestigieux, l'ont d'ailleurs qualifié de « palais municipal… »