A Laurède, bientôt un mémorial à Henri Emmanuelli

L'association Les Amis d'Henri Emmanuelli annonce ce lundi qu'elle va bâtir un mémorial à la mémoire de l'ancien président du conseil départemental et ancien député, décédé en mars dernie. Il devrait voir le jour courant 2018 à Laurède, le village de Chalosse où il avait été élu domicile.

La forme, le budget et la date de l'inauguration, tout reste encore à définir, mais le projet est sur les rails : il va y avoir un monument en hommage à Henri Emmanuelli à Laurède, le village de Chalosse où il avait élu domicile.

"L'idée de ce mémorial a germé après les obsèques d'Henri Emmanuelli et les hommages qui lui ont été rendu, notamment à l'Assemblée Nationale, dont il a été le président", explique Bernard Subsol, proche de l'ancien président du conseil départemental mort le 21 mars dernier, et membre de l'association Les Amis d'Henri Emmanuelli. "Nous avons tous conscience, élus, quel que soit notre bord politique, et chefs d'entreprise, de ce qu'il a fait pour les Landes, et plus largement pour le pays. Il est normal que nous lui rendions un hommage tangible."

Pour cela, une souscription va être lancée. Selon Bernard Subsol, tous les élus des Landes vont être sollicités, ainsi que ceux qui, au niveau national, l'ont connu, les députés notamment. "Lors de l'hommage à l'Assemblée Nationale, on a vu des députés de droite s'y associer. Il est normal que nous les sollicitions."

Pour l'heure, ni la forme de ce mémorial ni l'échéance ne sont encore précisés. "Nous allons en discuter dans le courant du mois d'octobre avec le sculpteur que nous avons choisi, Jacques Raoult, qui a déjà réalisé la statue de François Mitterrand à Soustons, et le concepteur du mémorial, Michel Cantal-Dupart", précise Bernard Subsol. "Avec eux, nous allons définir le périmètre de ce mémorial, la forme qu'il pourra prendre, probablement une statue au milieu d'un espace dédié, dans un lieu public de Laurède. À partir de là, nous pourrons définir un calendrier et la somme que nous allons dédier à la construction".

L'association espère pouvoir l'inaugurer dans le courant de l'année 2018.