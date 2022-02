À Lille, Anne Hidalgo balaie les divisions du PS et reçoit à nouveau le soutien de Martine Aubry

La semaine a été difficile pour la maire de Paris : défaite à la primaire populaire, démission fracassante du premier secrétaire du PS dans le Nord, qui parle d'un PS "relégué en 2e division" lors de cette campagne... Anne Hidalgo est donc venue dans le Nord pour se donner de l'air et retrouver le soutien fidèle de la maire de Lille Martine Aubry.

Visites à Lille Neige et à la Maison Folie Moulins

À Lille Neige, où Anne Hidalgo a retrouvé Martine Aubry, la couleur avait été annoncée d'entrée par la maire de Lille : "On se détend !", a-t-elle glissé. "On n'a pas besoin de relancer la campagne, confirme Anne Hidalgo. La campagne, c'est tous les jours, sur le terrain." Selon un dernier sondage Ipsos Sopra-Steria publié ce samedi 5 février, la candidate PS reste stable, à 3% des intentions de vote.

Les deux femmes partent ensuite assister à une battle de hip-hop à la Maison Folie de Moulins. À la sortie, les commentaires portent surtout sur les artistes observés : "Ce lieu est le cauchemar d'Eric Zemmour, tant il est plein d'énergie, de gens très différents, qui tous conjuguent leurs origines et leurs identités", relève la maire de Paris.

Anne Hidalgo a tout de même un mot pour Martine Aubry, qui fait partie de son "équipe de France des maires, qui portent un projet social, écologique".

Martine Aubry lui réaffirme son soutien

Malgré la multiplication des candidatures à gauche, Martine Aubry continue voir en Anne Hidalgo sa candidate : "J'ai toujours voulu l'union de la gauche, et je n'ai parfois pas réussi, a-t-elle admis. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être un soutien d'Anne, parce qu'elle porte les valeurs qui ont toujours été les miennes et un vrai projet pour notre pays."

Anne Hidalgo a balayé la défection du premier secrétaire de la fédération socialiste du Nord, l'une des quatre principales en France, en estimant que "Martine Aubry représente à elle seule l'histoire du socialisme du Nord". "On a été très étonné, il n'avait jamais part de difficultés politiques, a noté de son côté Martine Aubry. Mais cela ne change rien, il était très peu là, on va repartir au travail pour la campagne."

Benjamin Saint-Huile avait effectivement participé au lancement, en grande pompe, du comité départemental de soutien de la candidature d'Anne Hidalgo. Sauf qu'entre-temps, la Primaire populaire est passée par là, où 400 000 personnes ont voté pour faire émerger Christiane Taubira alors que la maire de Paris a terminé 5e. "C'est un sondage qui est extrêmement clair sur la volonté d'unité d'une part et sur la disqualification brutale de la candidature d'Anne Hidalgo, et c'est le plus dur, aux yeux de ceux qu'on est censé représenter", a-t-il déclaré en fin de semaine dernière.

Arthur Fradin