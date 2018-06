Une journée dans la métropole lilloise pour l'ancien président de la République. François Hollande passé plusieurs heures à dédicacer son livre au Furet du Nord : près de 350 lecteurs s'y sont pressés, certains ont fait la queue plus de 2 heures.

Lille, France

"C'est presque autant que pour la venue de Guillaume Musso la semaine dernière" s'amuse l'un des responsables du Furet du Nord de Lille. Et c'est un indicateur, si ce n'est l'indicateur, du succès de cette "tournée" littéraire et politique de François Hollande. Environ 350 personnes ont attendu, parfois près de 2 heures sur la Grand Place pour obtenir une signature, quelques mots ou une photo avec l'ancien président.

Presque autant de monde que pour...Guillaume Musso

François Hollande, installé derrière une table au 1er étage, est apparu très détendu, souriant et surtout a pris à chaque fois 2 ou 3 minutes par lecteur "Que faites-vous ? Vous avez quel âge ? Quelles études faites-vous?". Le président questionne et surtout explique la démarche de son livre "L'idée c'est de mieux connaître mon quinquennat, j'explique mon action, ma personnalité. Je vous emmène à l'Elysée, comme si vous étiez à côté de moi" explique-t-il à une lectrice.

400 personnes attendent une dédicace de @fhollande au Furet du Nord de Lille. Presque autant que pour Guillaume Musso la semaine dernière. Certains lecteurs patientent depuis 2h, la plupart ont des mots très aimables pour l'ancien président. pic.twitter.com/xMiFJVm8HX — France Bleu Nord (@fbleunord) June 18, 2018

François Hollande qui semble prendre un réel plaisir à l'exercice : "Mon moteur c'est la rencontre avec les Français, c'est un moteur qui permet de dépasser toutes les limitations de vitesse. Car être dans autant de villes, voir autant de personnes qui attendent parfois plusieurs heures c'est extrêmement touchant" confie l'ex-chef de l'Etat, qui retrouve en librairie la popularité qu'il n'a pas connu à l'Elysée.

Un ancien président en terrain conquis

Car à Lille, la plupart de ceux qui viennent lui demander une dédicace lui glissent des mots très aimables "On vous regrette, merci pour la bienveillance de votre quinquennat, j'ai admiré votre présidence..." voici quelques-unes des phrases qui lui sont glissées. Rares sont les critiques "Je n'ai pas aimé tout votre quinquennat, lui avoue un homme, notamment le tournant libéral que vous avez pris" François Hollande ne lui répond pas.

François Hollande a charmé les patrons

Pour sa première séance de dédicaces dans la région, l'ancien président n'a en tout cas pas ménagé son temps. Il est arrivé au Furet du Nord avec environ une heure de retard, la faute à une dédicace qui s'était éternisée le matin-même à Beauvais. Et à la mi-journée, François Hollande avait fait un crochet, là aussi avec beaucoup de retard, par Marcq-en-Baroeul, pour défendre son bilan économique devant 350 chefs d'entreprises. Des patrons qui l'ont applaudi et lui ont réclamé des selfies à la fin de la rencontre. "Vous me regretterez" a glissé, dans un sourire, l'ancien président, grisé, par cette popularité retrouvée.