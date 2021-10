A Lille, le projet de salle de consommation à moindre risque pour les toxicomanes est bloqué

Son ouverture avait été annoncée pour le 1er octobre, avant d'être reportée, finalement la mise en service de la salle de consommation de drogue à moindre risque à Lille semble aujourd'hui compromise.

Depuis 2016 et la loi permettant l’expérimentation de ces salles de consommation sûres pour les toxicomanes, Martine Aubry avait annoncé sa volonté d'en créer une à Lille. Elle devait être la troisième de la liste après Strasbourg et Paris mais la maire dénonce aujourd'hui un blocage de la part du gouvernement et pointe du doigt le Ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a en effet dit à plusieurs reprises son opposition à l'ouverture de ces salles, notamment sur l'antenne de France Bleu Nord.

Le centre était prêt à ouvrir, au 54 boulevard de Metz © Radio France - Sophie Morlans

Le lieu avait pourtant été choisi, au 54 boulevard de Metz, et selon l'élue, il remplit tous les critères remplis par la loi: il se trouve au coeur de plusieurs quartiers de consommation (Lille Sud, Moulins, Wazemmes, Faubourg de Béthune et Porte des Postes), il y a peu de riverains à proximité, et la zone blanche - la zone où les toxicomanes peuvent circuler sans être contrôlés par la police - est éloignée du coeur de vie des habitants. Le site jouxte par ailleurs le centre d'addictologie du CHU de Lille. Les locaux sont donc prêts, et les 12 salariés attendent de signer leur contrat de travail. Le dossier a été validé par tous les partenaires, notamment l'Agence Régionale de Santé et la Procureure de la République de Lille.

Les acteurs avaient choisi un lieu implanté au milieu de 4 quartiers de consommation © Radio France - Sophie Morlans

Mais fin septembre, alors qu'l était en bonne voie, le dossier s'est enrayé. La ville a appris qu'elle devait trouver un autre lieu. Le Préfet du Nord, arrivé en juillet dans la région, a d'abord suggéré Hellemmes, mais les porteurs du projet ont vite démontré qu'il n'était pas approprié.

Un immense gâchis

Puis la semaine dernière, et à nouveau ce lundi soir, par un courrier du Premier Ministre, une nouvelle proposition a été faite à la ville: installer cette salle sur le site de la friche Saint-Sauveur. Or, après la récente décision du tribunal administratif concernant l'aménagement de cette friche, aucun permis de construire ne peut y être délivré. Juridiquement, c’est donc impossible d’y installer la salle de consommation à moindre risque. "C'est un immense gâchis » réagit Martine Aubry, qui dit être partagée entre colère et tristesse. _"_On a donc là Gérald Darmanin qui refuse d’appliquer la loi. C'est une décision non pas politique, mais politicienne. Quand on n'applique plus les lois de la République, on peut s'inquiéter. Et on peut s'inquiéter du début de cette campagne électorale."

La municipalité est donc dans l'impossibilité de dire aujourd'hui si le projet verra le jour, expliquant que la décision appartient au gouvernement.