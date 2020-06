A Limoges, Emile-Roger Lombertie est réélu avec 59 % des voix : "le plaisir du travail reconnu"

Avec près de 59 % des voix, la liste conduite par Emile-Roger Lombertie, a remporté l'élection municipale de Limoges ce dimanche soir. Le maire-sortant s'est félicité de ce score confortable et y voit la reconnaissance "du travail accompli".

Scène de joie et "hourras" dimanche soir à l'hôtel de ville de Limoges. Il faut dire que qu'Emile-Roger Lombertie a remporté une nette victoire au second tour des élections municipales. La liste "Limoges au Coeur" conduite par le maire sortant a obtenu 58,97 % des suffrages, face à la liste de la gauche citoyenne sociale et écologiste conduite par Thierry Miguel (41,03%).

Le maire réélu y voit une récompense de l'investissement de toute son équipe depuis 6 ans. "C'est le plaisir de voir notre travail reconnu, l'humilité du travail à accomplir, et les challenges à venir" souligne le maire réélu, souriant sur les marches du hall de l'hôtel de ville, "les limougeauds nous disent ainsi qu'ils ont apprécié tout ce que nous avons fait pendant 6 ans et ils nous rendent l'amour que nous leur avons apporté".

Content de la victoire, inquiet de l'abstention

Pour autant, le maire regrette la très faible participation lors de second tour de scrutin à Limoges. A peine plus d'un électeur sur trois s'est déplacé (taux de participation de 34,08 %) : "c'est une vraie inquiétude, ce score doit tous nous interroger. Nous sommes à la limite de voir un totalitarisme apparaître, par un défaut d'investissement de la défense de notre démocratie".

Pas un mot, en revanche, pour son adversaire de gauche Thierry Miguel. "J'ai été très déçu de la forme employée durant la campagne" explique Emile-Roger Lombertie sans s'étendre, "les attaques 'ad nominem' je ne les apprécie pas ! J'espère juste que nous pourrons travailler de manière constructive, l'opposition aura la présidence de certaines commissions".

Nous avons montré un dynamisme à gauche

Dans la camp d'en face, évidemment, l'ambiance n'est pas à la fête. Thierry Miguel apparaît très déçu de cette défaite mais se dit tout de même "satisfait d'avoir mené une belle liste d'union de la gauche. Nous avons montré qu'il y a un vrai dynamisme à gauche, et nous avons semé les graines de quelques chose qui va pousser dans les années à venir". Sauf que l'union de la gauche était en fait très partielle, puisqu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux tours avec les deux autres listes de gauche.