A Lunel, Thierry Mariani est venu apporter son soutien à la candidate RN pour les prochaines municipales

Lunel, France

Le député européen élu l'an dernier sur la liste du Rassemblement national Thierry Mariani s'est affiché ce dimanche 26 janvier 2020 aux côtés de la candidate du RN à Lunel. L'ancien député UMP et ex ministre des transports sous Nicolas Sarkozy est venu prêter main forte à Julia Plane, candidate à Lunel pour les prochaines municipales de mars 2020.

Un déplacement qui intervient 10 jours après le ralliement du responsable local du parti Les Républicains à Lunel, Clément Serna, à la liste "Lunel se rassemble" de Julia Plane. "6 LR ou assimilés" lui avaient alors emboîté le pas. Et cela après que l'ancien patron des Républicains dans l'Hérault Sébastien Pacull ne se lance aux municipales de Sète avec le soutien du RN. Deux exemples de communes qui montrent selon le Président de la Droite Populaire Thierry Mariani que les réalités changent peu à peu à droite.

Lunel et Sète sont des précurseurs. Il y a plein de villes en France où de simples militants de différents partis qui se sont combattus se mettent ensemble. Parce qu'ils se rendent compte que face à Macron, ceux qui sont rattachés à un certain souverainisme, qui veulent une autre politique pour la sécurité et l'immigration, qui veulent lutter contre le communautarisme doivent se rapprocher. Ce qu'il se passe à Sète ou à Lunel, je pense que ce sont plutôt des avants-gardes que des exceptions.

En prenant le cas de Lunel, Thierry Mariani a critiqué le manque de clarté de son ancien parti, les Républicains, pour les prochaines municipales et en a surtout profité pour appeler une nouvelle fois à l'union des droites.

"A Lunel, on s'aperçoit que les Républicains en sont réduits à faire liste commune avec le maire actuel qui a aussi le soutien d'En Marche. On est dans l'exemple type de département où la droite à force de collaborer se décompose. En politique, on existe si on a une ligne politique claire. Or aujourd'hui, aux Républicains, selon les élus, selon les régions, c'est tantôt avec Macron, tantôt contre Macron. Tant que la position ne sera pas claire, je crains que l'avenir des Républicains soit difficile et moi j'appelle les militants sincères à nous rejoindre sur ces listes, à soutenir ces listes d'union et je leur pose la question "qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui des élus du RN ou des simples militants du RN" ? Plus rien, si ce n'est une sorte d'interdit jeté il y a 30 ans.

Lors des municipales de 2014, la candidate Julia Plane avait rassemblé 27, 3% des voix sous l'étiquette Front National face au maire sortant Claude Arnaud (43,65%).