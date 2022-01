A Marpent, le parrainage pour la présidentielle se fera par tirage au sort

Comme dans les autres "petites" communes, les maires pas forcément encartés sont très sollicités par les candidats qui peinent à trouver leurs 500 signatures. A Marpent, 2770 habitants, Jean-Marie Allain a déjà enregistré une douzaine de demandes.

Lors de ces trois derniers mandats, il avait donné son parrainage à Olivier Besancenot, François Bayrou ou encore Nicolas Dupont-Aignan à l'autre bout de l'échiquier politique.

Mais pour la présidentielle 2022 l'élu a décidé d'innover, une décision collégiale car le tirage au sort a été décidé avec ses adjoints et conseillers élus sur une liste sans étiquette en 2020, ce sera par tirage au sort

Une décision qui permet donc selon lui de "respecter" son équipe et aussi de "donner la chance à tous les candidats" avec un parrainage fruit du hasard et qui n'est donc pas un soutien. Ce qui pourrait inciter espère t'il d'autres maires, qui n'osent peut-être pas choisir, à exercer leur droit

Si on se refuse à utiliser ce droit de parrainage, pour moi c'est presque un devoir, on rend beaucoup plus compliqué la tâche de certains candidats qui n'ont pas la chance d'avoir des réseaux d'élus, et donc on part dans des conditions qui sont très inégalitaires