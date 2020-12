"À Marseille, c'est la politique de la communication pas de l'action", Catherine Pila, présidente du groupe LR

Alors que cela fait bientôt six mois que Michèle Rubirola est élue maire de Marseille et que la ville a basculé à gauche. Dans le camp de l'opposition, on dénonce un bilan négatif du 1er semestre, "aujourd'hui il n'y a pas d'action" regrette Catherine Pila, présidente du groupe Les Républicains.

Les rumeurs sur un éventuel départ de Michèle Rubirola vont bon train depuis des mois à Marseille, certains la voyaient quitter son fauteuil au bout de trois mois. On approche désormais les six mois post élection et celle qui était la candidate du Printemps Marseillais n'a pas fait ses bagages, mais dans le camp de l'opposition on dénonce sa gestion de la ville et notamment le binôme formé avec Benoît Payan le 1er adjoint.

"À la tête de la ville, c'est un binôme qui s'est installé. On ne sait plus qui est qui, qui fait quoi. On a un premier adjoint qui est omniprésent qui est devenu un 'intéri-maire'. Les Marseillais sont déconcertés par tant d'amateurisme." - Catherine Pila, présidente du groupe Les Républicains

Et si Michèle Rubirola et Benoît Payan assument totalement leur binôme et le fait de travailler dans la concertation, de se répartir les thèmes, à droite on n'apprécie guère la méthode, on estime que les pouvoirs ne doivent pas être partagés de cette façon.

"Quand une personne est élue maire elle est censée faire et se montrer dans l'action. Aujourd'hui l'action il n'y en a pas, c'est la politique de la communication qui remplace l'action. C'est la politique de la banderole."

Et sur le bilan des six premiers mois de Michèle Rubirola, Catherine Pila se montre intransigeante :"Aujourd'hui, qu'est ce qui a été fait pour améliorer la vie des marseillais ? Rien !". Sur le plan école qui était une des promesses de campagne du Printemps Marseillais, Catherine Pila se dit déçue.

"Qu'est ce qui a été fait pour les écoles ? Pas grand chose qui n'ait déjà été décidé par l'ancienne la majorité."

