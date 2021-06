A Mayenne, une affiche électorale déchirée pour la deuxième fois : les candidats de la gauche portent plainte

Les candidats de gauche aux élections départementales, Stéphanie Lefoulon et Antoine Valprémit, portent plainte après la découverte, dans le centre-ville de Mayenne, d'une de leurs affiches électorales déchirée pour la deuxième fois en quelques jours.

Les candidats de la gauche aux élections départementales à Mayenne portent plainte. Ils ont constaté qu'une de leurs affiches électorales a été déchirée pour la deuxième fois en quelques jours et au même endroit, dans le centre-ville.

"Il y a une volonté de nuire à notre campagne, la première fois on s'est dit que ça pouvait être un gamin qui avait voulu décoller l'affiche, la deuxième fois, plus de doute, c'est une personne qui déchire sciemment notre affiche, on va demander aux gendarmes si une caméra de vidéo-surveillance a pu filmer le ou les auteurs de cet acte" confie à France Bleu Mayenne Antoine Valprémit, le maire de Sacé, qui fait équipe avec Stéphanie Lefoulon.

A Mayenne, deux autres binômes sont en lice au 1er tour des élections départementales : Marine Cadenas et Sylvain Philippe pour le Rassemblement National, Gérard Brodin et Valérie Jones pour la majorité sortante de la droite et du centre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2020, lors des élections municipales à Mayenne, des affiches du candidat PS avaient également été déchirées. Jean-Pierre Le Scornet avait porté plainte.