A Mende, le maire sortant Laurent Suau est réélu au 1er tour

A l’image du pays le taux de participation en Lozère et à Mende est en dessous des chiffres habituels pour le département. La participation est en forte baisse en 2020 à Mende 53,73 contre 73,95% en 2014. Le maire sortant enregistre environ 53% des voix et est donc réélu au premier tour face à Philippe Pouget 47%.

Devenu maire de Mende en 2016 en succédant au sénateur Alain Bertrand (PS puis LREM) pour respecter le non-cumul des mandats, Laurent Suau a été élu dimanche au premier tour avec 53,15% des voix pour un second mandat face à une seule autre liste. Né le 26 août 1964 à Arzenc-de-Randon (Lozère), M. Suau est marqué par la mort de son père alors qu'il a huit ans. Il entame un BTS de comptabilité, avant d'intégrer l'entreprise Bonnet Hygiène. En 1988, il obtient un poste à la fédération de pêche, où il rencontrera Alain Bertrand qui deviendra son mentor en politique. Il est élu sur la liste de M. Bertrand en 2008 puis en 2014 et succédera à la tête de la mairie de Mende en 2016 au père du concept de l'hyper-ruralité, décédé le 3 mars dernier. M. Suau, qui revendique comme principal atout son "bon sens paysan" et n'a quitté la Lozère que pour faire son service militaire, est marié et père de deux enfants.



Maire sortant en 2020 : Laurent Suau (PS)

Conseil élu en 2014 : DVG 25, DVD 8 (33 sièges, 10 sièges EPCI)

Conseil élu en 2020 : DVG 26, DIV 7 (33 sièges, 14 sièges EPCI)

I : 7 779

V : 4 335

E : 4 163

Abs : 44,27%

Listes voix % sièges EPCI

Suau (DVG) 2 213 53,15% 26 11

Pouget (DIV) 1 950 46,84% 7 3